Segundo desprendimiento en 24 horas en Grazalema: cortan la carretera del Puerto de Las Palomas

La carretera del Puerto de Las Palomas, en el término municipal de Grazalema, ha sufrido durante esta mañana un desprendimiento de tierra, rocas y árboles. Según informaba en sus redes sociales Carlos Javier García, alcalde de la localidad y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, tanto la Guardia Civil como la Policía Local se encuentran ya en la zona.

El desprendimiento ha sido causado por una correntía de aguas importante, "que genera peligro" -indicaba García-, por lo que la Guardia Civil ha impedido de momento el paso de personas y coches hasta que la Diputación de Cádiz, que es la titular de esta carretera, se encargue de la misma y tome las decisiones que correspondan.

El incidente se une al cierre de la carretera del Boyar (A-372), en este caso dependiente de la Junta de Andalucía, cuyo acceso se cortaba ayer a la altura del kilómetro 42, por riesgo de derrumbe de la bóveda de uno de los pasos de agua, ante el peligro de rotura. La administración autonómica -apunta Carlos Javier García- sigue estudiando las actuaciones a llevar a cabo para reabrir la carretera.

El alcalde de Grazalema recordó que el municipio lleva ya acumulados durante esta semana casi 700 litros de agua, y que "va a seguir lloviendo en cantidad": "La tierra -añadio- no soporta más agua, y el riesgo es importante en muchas zonas." Así, el resposable recomienda "evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios", así como prestar "atención a las indicaciones y avisos de las autoridades responsables de las carreteras, tanto la Junta como la Diputación, así como la propia DGT".