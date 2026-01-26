¿Quien canta este lunes 26 de enero en el Teatro Falla de Cádiz: Orden de actuación de la decimosexta función

La fase preliminar afronta la recta final con una 15ª función con un nivel más que aceptable en la mayoría de los grupos. Destaca como cabeza de serie la comparsa de Manuel Cornejo 'Los invisibles'. Precisamente, le sucederá la comparsa 'La biblioteca', en la que es coautor junto a Manolín Santander. Asimismo, esta noche cobra vida un proyecto interesantes con 'La carne-vale', formada por un grupo de veteranos comparsistas liderados por Julián Delgado, Javi Gallardo el Loco y Pedro Trinidad Queco.

En chirigotas, espera retomar las buenas sensaciones la del Molina y el Melli con 'Los que la tienen de mármol'. Por su parte, no puede faltar la poca vergüenza viñera de la chirigota del Cascana con 'L@s quince en las algas'.

Orden de actuación

20.00: Coro 'Al garete': Juan Antonio Aragón el Banderas contará en el Concurso con un proyecto propio tras separarse de Juan Antonio Montiel el Monty, quien le ha acompañado en las últimas ediciones. Así, en la presente edición del COAC concursará con 'Al garete'. La salida de Monty supone la llegada de nuevos autores como Manuel Jesús Picardo y Alberto Pulido, que se encargarán de esta responsabilidad, siendo la primera vez que la asumen. La letra seguirá siendo de José Carlos Armario, quien anteriormente ya escribió para los coros 'La piñata' y 'Asignatura pendiente'.

20.45: Comparsa 'La carne vale'. Varios veteranos comparsistas se han vuelto a unir tras varios años sin participar en el certamen y se han lanzado a crear una comparsa propia con la que volver a saborear lo que supone subirse a las tablas del coliseo gaditano. Al frente del repertorio estarán Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco, dos comparsistas que han formado parte de comparsas como las de Luis Rivero o Juan Carlos Aragón.

21.30. Chirigota 'Los quince en las algas'. Tras varios años en el alambre, en el pasado Concurso la chirigota del Cascana no consiguió superar el primer corte. Caracterizada siempre por su descaro en escena, la representación de Juan Carlos Aragón con 'Vuelvo de gira con Bob Dylan' ofreció un repertorio convulso por las constantes alusiones a su antiguo grupo. Con letra de Juan Luis Soto Velázquez el Cascana y música de Moisés Rodríguez Botana y Pedro Cózar Vila, la historia será muy diferente en este 2026, en el que participará con 'L@s quince en las algas'.

22.15. Comparsa 'Los invisibles'. La saga de los Cornejo es una de las que más ha conseguido perpetuarse en el certamen, en lo que es una muestra más de que esta fiesta se hereda de padres a hijos. Este año será mucho más especial, ya que a la comparsa de Manuel Cornejo se une su primo David como componente, por lo que junto a Leo serán tres los componentes de la misma rama familiar. Así, en 2026, participarán en el COAC con 'Los invisibles'.

23.00. Comparsa 'La biblioteca'. La comparsa de los hermanos Santander y Manuel Cornejo va encontrando poco a poco su sitio en la modalidad tras cuatro años de vida. En su quinta participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, estará presente con 'La biblioteca'.

23.45 Chirigota 'Los que la tienen de mármol'. La chirigota del Molina y el Melli intentará en el Certamen rehacerse del palo que se llevó en la pasada edición con 'Los Pimpinelas de la plaza Fragela' al quedarse en la fase de cuartos de final tras haber alcanzado la Gran Final en las dos ocasiones anteriores. Para ello, en principio parece que habrá un cambio de tercio en cuanto a la temática con el nombre de 'Los que la tienen de mármol'.

00.00. Comparsa 'La conexión'. Antonio José Toledo y Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva retoman su proyecto de comparsa en Puerto Real tras tres años de ausencia en el Concurso. En este 2026, regresarán con 'La conexión'. Para esta causa, sumarán a tres nuevos autores para intentar mejorar las prestaciones ofrecidas en sus tres anteriores participaciones: Felipe Marín, Margarita Pérez y Andrés López.