Chirigota 'L@s quince en las algas'

Tras varios años en el alambre, en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz la chirigota del Cascana no consiguió superar el primer corte. Caracterizada siempre por su descaro en escena, la representación de Juan Carlos Aragón con 'Vuelvo de gira con Bob Dylan' ofreció un repertorio convulso por las constantes alusiones a su antiguo grupo. La historia será muy diferente en este 2026, en el que participará con 'L@s quince en las algas'.

El nombre es un claro homenaje a 'Los quince en la piedra', la primera chirigota con la que este grupo llegó a la Gran Final, conquistando el cuarto premio en 2003. En este caso, la actualidad manda en el recuerdo por los problemas que se están produciendo por la invasión del alga asiática en la costa gaditana, que se ha notado especiamente durante el pasado verano en la playa de La Caleta.

Uno de los problemas que sufre esta chirigota es la inestabilidad que tiene en cuanto autores, ya que todos los años depende de colaboraciones para poder salir adelante. Esto se nota en la irregularidad en cuanto a sus participaciones en el COAC, mezclando etapas en la que cuenta como aspirante a la Gran Final con otras en la que le cuesta poder superar el primer corte.

Con todo, esta será la chirigota número 25 del Cascana, teniendo su germen en 'Lo coja por donde lo coja', una chirigota que en su primera actuación en el COAC del año 2000 dio la nota al ser descalificada por contar con 16 componentes. Tras 'Los cangrenitas del Carnaval', con autoría de José María Barranco el Lacio, el Cascana se independizó en el año 2002 con 'Los otros', contando como primer autor con un joven Kike Remolino, que estuvo con este grupo hasta el año 2004, cuando se quedó en semifinales con 'Esto es Cádiz y akí hay que mamá'. A partir, comenzaron los vaivenes con diferentes autores hasta llegar a su segunda final, en el año 2018 con 'Cai de miarma (7,20)', que consiguió el segundo premio. Tras años buscándola, parecía que la estabilidad llegaba con chirigotas como 'Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha' (2019), 'Aquí estamos de paso' (2020) y 'Los cuarentena principales' (tercer premio en 2022), pero esta se ha ido diluyendo con otras como 'Aquí falto yo' (2023), 'No hay verano sin besos' (2024) y la ya citada 'Vuelvo de gira con Bob Dylan' (2025).

Aun así, nunca hay que descartar que la chirigota del Cascana resurja de sus cenizas, por lo que hay que tenerla siempre en cuenta, sobre todo cuanto más pura y más descarada es.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Vuelvo de gira con Bob Dylan' no superó la primera fase, quedando en 25ª posición con 181,17 puntos.

Chirigota, Vuelvo de gira con Bob Dylan - Preliminares