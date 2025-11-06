Coro 'Al garete'

Juan Antonio Aragón el Banderas contará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con un proyecto propio tras separarse de Juan Antonio Montiel el Monty, quien le ha acompañado en las últimas ediciones. Así, en la presente edición del COAC concursará con 'Al garete'.

La salida de Monty, músico en 2025 del coro 'Asignatura pendiente', supone la llegada de nuevos autores. Así, Manuel Jesús Picardo y Alberto Pulido se encargarán de esta responsabilidad, siendo la primera vez que la asumen. La letra seguirá siendo de José Carlos Armario, quien anteriormente ya escribió para los coros 'La piñata' y 'Asignatura pendiente'.

Este será el cuarto coro del Banderas que participa en el Falla, estrenándose en 2020 con 'Rayadilllo'. Esta agrupación contó con la autoría de un clásico de la modalidad como es Paco Melero. Tras la pandemia, en 2022 optó por quedarse en la calle con 'Gades no paga a traidores'.

Su regreso al COAC fue en 2023 con 'La veritá', que no superó el primer corte, lo mismo que le sucedió en 2025 con 'Asignatura pendiente'.

Tras los malos resultados en sus anteriores participaciones, el coro del Banderas tiene aún mucho margen de mejora para acercarse a los coros que optan, al menos, por superar el primer corte.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Asignatura pendiente' no superó la primera fase, quedando en 19ª posición con 137,31 puntos.