Comparsa 'La carne-vale'

Varios veteranos comparsistas se han vuelto a unir tras varios años sin participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz y se han lanzado a crear una comparsa propia con la que volver a saborear lo que supone subirse a las tablas del coliseo gaditano, aunque sin la exigencia de tener la obligación de pelear por un premio al partir prácticamente de cero.

Al frente del repertorio estarán Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco, dos comparsistas que han formado parte de comparsas como las de Luis Rivero o Juan Carlos Aragón. Así, esta será su primera experiencia seria como autores, aunque anteriormente ya hayan hecho sus pinitos.

Por ejemplo, Julián Delgado fue músico de la chirigotas juvenil 'Las de cartón y galleta' (cuarto premio en 2002). Además, fue director de las comparsas de Luis Rivero 'El Arco la Rosa' (2002), 'Guadalupe' (primer premio en 2003), 'Gaditanos' (sexto premio en 2004), 'Los hijos de la tierra' (segundo premio en 2005) y 'La Bella Escondida' (tercer premio en 2006).

Por su parte, Javi el Loco también ha trabajado con la cantera. Su primera referencia es la chirigota juvenil 'El desfile de La Victoria' (2000). En los últimos años, ha hecho parte del repertorio de la chirigotas infantiles 'A las cuatro nos vemos en la do' (2024) y 'Academia de Danzas Chano Duato, La Charca de los Patos' (2025). En este 2026, volverá con 'Los pieles rojas de La Caleta'.

La dirección la asume Pedro Trinidad Queco, quien también compartió grupo con Julián y Javi en los años dorados de la comparsa de Luis Rivero, siendo en gran medida el nexo de unión para la creación de esta comparsa. Queco ha sido director de las chirigotas 'Los revolucionarios' (2000) y 'Los Cristovive' (2001), ambas con José Antonio Vera Luque, y de las comparsas 'Los elementos' (2006) y 'La imposible fábrica de los sueños' (2009), con Juan Fernández.

Por novedosa, es una incógnita cuál va a ser el desempeño de esta comparsa en el Concurso del Falla, aunque solo por las personas que están al frente de este proyecto, la calidad está asegurada.