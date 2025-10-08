Comparsa 'La biblioteca'

La comparsa de los hermanos Santander y Manuel Cornejo va encontrando poco a poco su sitio en la modalidad tras cuatro años de vida. En su quinta participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026, estará presente con 'La biblioteca'.

En la pasada edición, este grupo repitió en la fase de cuartos de final con 'La majadería'. El inicio de su recorrido en su actual configuración fue en el año 2022 con 'La predicadora', que sorprendentemente se quedó fuera en el primer corte. Al año siguiente, pudo resarcirse ya que consiguió el pase a las semifinales con 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)'. Por último, en 2024, no superó los cuartos de final con 'Las herederas'.

Esta es la segunda etapa de este grupo. La primera en adultos fue con Borja Romero como autor, dando el salto a esta categoría en 2017 con 'Las enamoraítas'. Al año siguiente, pasó por primera vez a los cuartos de final con 'Las guerrilleras'. Tras quedarse fuera con 'La bella y la bestia' (2019), repitió en la segunda fase del Concurso en 2020 con 'Solo sé que no sé nada'.

Además de esta comparsa, tanto Manolín Santander como Manuel Cornejo mantienen sus dos proyectos carnavaleros. Por un lado, el mayor de los Santander matiene la herencia de la chirigota de su padre con 'Los cadisapiens (la involución)', además de ser componente de la comparsa de Jesús Bienvenido. Por el otro, el hijo del célebre Don Adolfo saca en este 2026 la comparsa 'Los invisibles'.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'La majadería' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en la 13ª posición con 216,73 puntos.

