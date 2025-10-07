Chirigota 'Los cadisapiens (la involución)'

La chirigota de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes recuperó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz las buenas sensaciones y la conexión con el público gracias a, entre otros motivos, la llegada como coletrista de Juan Pérez el Blanco procedente de la chirigota del Sheriff, que aportó una dimensión algo diferente al apartado humorístico, aunque sin salirse de la línea marcada en los años anteriores. Sin embargo, esto no tuvo reflejo en términos clasificatorios ya que con 'Los cagones' repitió el sexto puesto que obtuvo en 2024 con 'La chirigota clásica'.

Este sinsabor, sobre todo cuando contaba en buena parte de las quinielas para volver a la Gran Final, se transformará en un auténtico acicate para afrontar el repertorio de 'Los cadisapiens (la involución)'. La apuesta seguirá siendo la de la chirigota de toda la vida, con altas dosis de gaditanismo, pureza en el pasodoble y la copla como base irrenunciable frente a otros elementos adicionales que sirven para distraer la atención.

En cuanto al grupo, la base sigue siendo la de los últimos años, sobre todo tras la marcha de Carlos Pérez para montar su propia chirigota. Entre las incorporaciones se encuentra las de Juan el Ardentía, que regresa a la fiesta tras uno año de descanso después de salir en 2024 con la chirigota 'Que ni las hambre las vamo a sentí', de Selu García Cossío; y Alberto Oliva, que en 2025 formó parte de la chirigota callejera de José Antonio Vera Luque, que se llamó 'Los Cayetanos del Toro'.

En su actual configuración, 'Los cadisapiens (la involución)' será la quinta chirigota de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes tras el fallecimiento de Manolo Santander Cahué en 2019. Su estreno fue en 2022 con 'La misión (el Evangelio según Santander)', consiguiendo el primer premio. Al año siguiente, consiguió el segundo premio con 'Los viñanos'.

Anteriormente, los apellidos Santander y Sánchez Reyes llevan ligados desde el año 2017, cuando se unieron para sacar 'Los de Cádiz norte', segundo premio en aquella edición. Tras quedarse fuera de la final con 'Los brujos titis', en 2019 consiguió el primer premio con 'La maldición de la lapa negra', pocos meses antes de que Manolo Santander se nos marchara.

Mucho más larga es la trayectoria de José Manuel Sánchez Reyes en la fiesta, con más de tres décadas en las modalidad de chirigotas, principalmente, aunque también ha sido autor del coro de La Salle-Viña, con quien consiguió un primer premio en 1997 con 'El habla de Cádiz' y un cuarto premio en 1998 con 'Al liquindoi'. En chirigotas, ha compartido grupo con diferentes autores, comenzando con Francisco Abeijón Carapalo con 'Tita, yo te llevo los anillos' (1993) y 'Dios dijo hermanos, pero no primos' (cuarto premio en 1994). Posteriormente, firmó dos segundos premios con José Guerrero Yuyu y el propio Carapalo con 'Los últimos en enterarse' y 'Los bordes del área'. Posteriormente, también ha pisado la final con 'Club de fans de Estrellita Castro' (tercer premio en 1998), 'Los veteranos del Vietnam' (quinto premio en 2004), 'Golfus de Roma' (quinto premio en 2005), 'Robinson de la Isla' (cuarto premio en 2006), 'Los monstruos de pueblo' (segundo premio en 2008) y 'Los de gris' (primer premio en 2013).

Por su parte, Juan Pérez el Blanco dio el salto a adultos en el año 2018 con la chirigota 'Las del convento de Santa María de la Yerbabuena' tras una larga trayectoria en la cantera, siendo cuartofinalista. Al año siguiente, repitió con 'Los yayoflautas'. laPosteriormente, fue coautor de la chirigota del Sheriff en 'Los niños de la petróleo' (2020), 'Los caraduras de Cai' (segundo premio en 2022), 'Los del veredicto' (2023) y 'El Grinch de Cai'(segundo premio en 2024).

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los cagones' quedó en sexta posición con 497,21 puntos

