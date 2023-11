Chirigota 'La chirigota clásica'.

Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes asumen la elaboración al completo la confección del repertorio de su chirigota para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2024 tras la salida de Carlos Pérez, que hará su propia agrupación. Esto no supondrá un cambio sustancial en la manera de entender esta chirigota, viñera por todos lados con el soniquete clásico y una temática y un humor puramente gaditanos. Tanto que en la próxima edición se llamará 'La chirigota clásica'.

A pesar de romperse el triunvirato de autores que asumió esta agrupación tras el fallecimiento de Manolo Santander, se mantendrá la senda que se ha legado en las chirigotas 'La misión (el evangelio según Santander)' (primer premio en 2022) y 'Los viñanos' (segundo premio en 2023).

La salida de Carlos Pérez también ha supuesto la marcha de otros componentes como Emilio López o Francis, entre otros. Estos huecos han sido cubiertos por gente experimentada como José Luis Otero (componente y director de la comparsa de Tino Tovar), Ricardo Suárez (quien ya fuera caja de chirigotas como 'Los de Cádiz norte' y 'Los brujos titis') Jesús el Bola y Añoño.

De esta forma, la unión Santander-Sánchez Reyes se mantiene más fuerte todavía desde que en 2017 consiguieron el segundo premio con 'Los de Cádiz norte'. Tras quedarse fuera la final con 'Los brujos titis', Manolo Santander Cahué se despidió de la fiesta en 2019 con el primer premio de 'La maldición de la lapa negra'.

La trayectoria de Sánchez Reyes en la modalidad de chirigotas ha pasado por varias etapas. Tras saltar desde la cantera, se unió a Francisco Abeijón Carapalo para hacer 'Tita, yo te llevo los anillos' (1993) y 'Dios dijo hermanos, pero no primos' (cuarto premio en 1994). Ambos se unirían a José Guerrero el Yuyu para sacar 'Los últimos en enterarse' (1995) y 'Los bordes del área' (1996). Ya en solitario arranca una etapa con chirigotas como 'Club de Fans de Estrellita Castro' (tercer premio en 1998) o 'Los pulicías de las penículas' (1999). En el siglo presente ha sido autor de grupos como los del Petra ('Los veteranos del Vietnam', 'Golfus de Roma' o 'Robinson de la isla'), coletrista con Yuyu ('Los monstruos de pueblo', 'Air con el carair, carair, carair, las compañías aéreas que tiene mi Cai' y 'Los emires por donde se mire') y el Lupo ('Los de gris', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Los seguidores del Arturito').

Por su parte, Manolín Santander tiene un amplio currículum como autor de agrupaciones de la cantera. En adultos, ha sido músico de la chirigota del Bizcocho desde el 2016 con 'Con más age no lo hay' hasta el 2022 con 'Gente con chispa', obteniendo un tercer premio en 2017 con 'No te vayas todavía'. Además, se mantiene este año como músico de la comparsa de su hermana Palmira, que en 2024 será 'Las herederas'. Además, ha sido componente de grupos como la chirigota del Canijo o la comparsa de Juan Carlos Aragón.