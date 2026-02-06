Chirigota 'Los que la tienen de mármol' en el COAC 2026

EL TIPO. Muertos enterrados en sus nichos. LAS COPLAS. Es cierto que cuando está para ti, está para ti. Y cuando el público del Falla quiere entregarse a una agrupación es que está para ti le cantes lo que le cantes. Con un tipo que impacta en escena y una interpretación muy complicada al estar tumbados, la chirigota del Melli de El Puerto y el Molina utiliza las armas que más le funcionan. Un repertorio plagado de chistes sin atisbos de originalidad, pero el público cae en ellos una vez tras otra. Con una potencia que es su seña de identidad, predispone al público desde una presentación en la que aunque la tengamos de mármol nos vamos a morir. Más efecto que desarrollo en los pasodobles, en los que la música está muy por encima por llegar fácil al pellizco chirigotero. Destaca del primero que se lo dediquen a los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Personas que salen de las casas con “20 nudos en la garganta que no están en el contrato” al atender a las personas mayores que no pueden ser cuidadas por unos hijos que viven fuera o que están trabajando. Del mismo tono el segundo a un hombre de 30 años que tiene que volver a vivir en casa de sus padres porque el sueldo no le llega para tener una vivienda. Un relato con el que lamentan que el único futuro de los jóvenes en este país es “volver con nuestros padres o vivir debajo de un puente”. Se suceden los chistes en los cuplés, como el de la peste del aliento de la maquilladora que les sopla para que no les pique, el del hombre que se lía con todas las amigas de su pareja y esta siente vergüenza por lo poco que dura en la cama, la obligación de tener que consumir –ya saben qué cosa– para poder entrar en un cuarto de baño o el amor propio que practican con el ruido que hace una anciana que vive encima de ellos al abrirse una ceja. Descansen en paz.

El tipo. Muertos en su nicho. Las coplas. Otra estampa fúnebre en el Falla. En esta ocasión, 12 muertos cantan tumbados desde su nicho en el cementerio. La chirigota del Melli y el Molina consigue abandonar el metacarnaval con una idea muy diferente, cambiando algunas de las dinámicas del repertorio. Esto no significa que su estilo varíe en las formas, utilizando como recursos los chistes y un humor que solo es resultón, pero que atrapa muy fácilmente al público, especialmente por una estampa que impresiona en escena, aunque no es novedosa. Con más empaque en la presentación, en el momento de la verdad, que son los cuplés y el popurrí, acaban recurriendo a lo ya conocido. Lucen más los golpes del arranque al decir que el panteón es estrecho, por lo que es un panteón de pitillo, o que alquilan el nicho para entrar a morir, pero se tienen que ir en verano. Pasodobles con una música con el sello del Molina, con un pellizcazo en el trío, algún exceso en la potencia y un final que se alarga demasiado cuando va buscando el cierre. Letra de presentación para mostrar la melodía, mezclando el tipo con la defensa del 3x4. Símiles con la idea que sirven para decir que “sigo vivo” y que “por ti me muero”. Reaparece el tema del suicidio de Sandra Peña a causa del bullying, aunque con un enfoque diferente que no convence tanto al pedir que se denuncien los abusos, ya que en “la vida todo tiene solución menos la muerte”. Se dispara el chistómetro en las cupletinas con ejemplos como el hombre al que le sacan muchas cosas del culo en urgencias por no masticar los alimentos, el hombre que denuncia al obispo y no quiere que lo metan en la sala de curas al ir al hospital, el coste del divorcio tras encontrar a su pareja con otro en la cama o lo mal que está repartido Edmundo, un narco al que descuartizan y reparten sus restos por 14 vertederos. Más chistes en el popurrí, reapareciendo las referencias al Molina al jugar al ¿Quién es quién? y decir que buscan a alguien con el cuerpo entero.

La previa

La chirigota del Molina y el Melli intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 rehacerse del palo que se llevó en la pasada edición con 'Los Pimpinelas de la plaza Fragela' al quedarse en la fase de cuartos de final tras haber alcanzado la Gran Final en las dos ocasiones anteriores. Para ello, en principio parece que habrá un cambio de tercio en cuanto a la temática con el nombre de 'Los que la tienen de mármol'.

Con un humor verderón y resultón, esta fórmula le ha funcionado a José Antonio García Molina y Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli a nivel de público y jurado al conquistar el primer premio en 2023 con 'Amo escuchá, chirigota callejera' y el tercer premio en 2024 con 'La callejera invisible'. Anteriormente, su primera chirigota fue en 2022 con 'Entre sabanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío', que contó con la autoría de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara.

Con el abandono, presumiblemente, del metacarnaval, queda por ver si habrá más cambios en cuanto al estilo de esta chirigota, consolidado y explotado a partir de los éxitos.

Este grupo surge de la marcha de José Antonio García Molina de la chirigota de los Molina, formada por sus primos. En ella, Jose Antonio era la cabeza visible de la agrupación en escena. Toda su trayectoria como autor la ha desarrollado con su propia agrupación, con la única excepción en 2025 de la comparsa 'La rabia', para la que realizó la música.

En cuanto a Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli de El Puerto, su trayectoria es mucho más amplia, empezando en la cantera en el año 2000 con la chirigota infantil 'Ningún derecho pa salir en Carnaval'. El salto a adultos lo dio en el año 2003 con la chirigota 'Los condenados'. Desde El Puerto participó con chirigotas como 'Los Vitorio Pepino y te atrinco el luquino' (2004), 'Una de pijotas' (2007), 'Los transformadores de 125' (2008), 'Los que llegaban a lo justo' (2009) o 'Los viajes de corte inglés' (2011). Su carrera empieza a coger auge cuando comienza a trabajar en 2018 con la chirigota del Cascana, consiguiendo el segundo premio con 'Cai de miarma (7,20)'. Para este grupo, también hace la letra de 'Aquí estamos de paso' (2020) y 'Los cuarentena principales' (tercer premio en 2022). Entre medias, también hace la chirigota 'Los que no se pierden una', con Francisco José Fernández Toté y José Luis Bustelo.

En la pasada edición del Concurso del Falla, la chirigota 'Los Pimpinelas de la plaza Fragela llegó a cuartos de final, quedando en 12ª posición con 235,71 puntos.