Comparsa 'Los invisibles'

La saga de los Cornejo es una de las que más ha conseguido perpetuarse en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, en lo que es una muestra más de que esta fiesta se hereda de padres a hijos. Este año será mucho más especial, ya que a la comparsa de Manuel Cornejo se une su primo David como componente, por lo que junto a Leo serán tres los componentes de la misma rama familiar. Así, en 2026, participarán en el COAC con 'Los invisibles'.

Esta será la cuarta comparsa de un grupo con una trayectoria intachable sobre las tablas del Falla ya que ha conseguido un tercer premio con 'Cádiz de mi alma' y dos quintos puestos con 'La alegría de Cádiz' y 'Los poderosos'.

La autoría volverá a recaer al completo en Manuel Cornejo, aunque la incorporación de David Cornejo procedente de la chirigota 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC' también supondrá un importante complemento ya que anteriormente también ha colaborado en los repertorios tanto de la chirigota de Kike Remolino como del coro de Manuel Guimerá.

Además de David, el grupo cuenta con las incorporaciones de Antonio Carrillo y Juan José Amador, ambos excomponentes de la comparsa 'Caminito del Falla', de Tino Tovar.

Con todo, el objetivo de esta comparsa, que siempre apuesta por el gaditanismo en los tipos y las ideas, es volver a recuperar su puesto en la Gran Final del COAC.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los poderosos' se quedó a las puertas de la Gran Final con 481,79 puntos.

Comparsa, Los poderosos - Preliminares