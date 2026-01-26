Así será el tiempo en Cádiz esta semana: la borrasca Joseph anticipa todas las lluvias que llegarán a la provincia

Tras el paso de Ingrid, la provincia de Cádiz también sufrirá los afectos de la nueva borrasca que se aproxima, de nombre Joseph, y que traerá un carrusel de frentes con sus lluvias asociadas. Lo cierto es que toda la semana y los primeros días de febrero serán muy inestables en Cádiz, con episodios de precipitaciones de origen atlántico generalizadas y constantes durante todos los días, lo que a la larga podría derivar en efectos negativos sobre unos suelos que están cargados de humedad y saturados en muchos puntos. A todo esto habrá que sumar también el viento fuerte que soplará en todo el litoral gaditano y que llevará a Aemet a activar avisos por este motivo.

La borrasca Joseph, anticipo de lo que ocurrirá esta semana en Cádiz

Joseph será el primer frente que dejará precipitaciones de cierta importancia en algunos puntos de la provincia. Aunque la peor parte estará en el norte, en Galicia donde la Agencia Estatal de Meteorología ya activado el aviso rojo por lluvias, otros puntos de la Península también se resentirá con la intensidad de las precipitaciones. Cádiz permanecerá este lunes totalmente nublada y con una probabilidad de precipitaciones del 100%. No obstante, para esta jornada no se esperan grandes acumulados y no será hasta el martes 27 de enero cuando Aemet ya comience a activar los avisos amarillos en la provincia por diferentes motivos. En concreto, por lluvias en Grazalema y el Estrecho, por acumulados que podrían superar los 70 litros en 12 horas y los 20 en una hora. Habrá que estar pendiente igualmente del viento, que azotará con fuerza durante toda la jornada. El aviso será igualmente amarillo por rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros/horas y mar combinada de fuerza 7 por vientos del oeste o suroeste.

Grandes acumulados hasta el sábado en Cádiz

Acumulados previstos el próximo sábado. / tiempo.com

El tiempo no mejorará mucho más a partir del miércoles 28 de enero, con una jornada nuevamente nublada, con el 100% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día con lluvia generalizada y continuada al menos hasta las últimas horas del jueves.

Aemet espera un pequeño respiro el viernes pero nuevamente, a última hora de la jornada, un nuevo frente volverá a entrar en la provincia dejando por delante un fin de semana muy inestable aunque la previsión es que haya menos lluvia que en los días previos.

Así las cosas, los acumulados los primeros días de la semana, se esperan realmente elevados. Grazalema, por ejemplo, podría llegar a rozar los 200 litros por metros cuadrado entre los registros previstos del lunes, martes, miércoles y jueves según los modelos predictivos de tiempo.com. Sólo el martes se espera que se acumulen 51 litros y el miércoles 68. Otro ejemplo lo tenemos en Villaluenga del Rosario, que igualmente se quedará a las puertas de los 200 litros por metro cuadrado en apenas cuatro días. A destacara los 53 litros que se esperan el martes y los 73 del miércoles. Cádiz capital se quedará cerca de los 40 litros en el mismo periodo de tiempo.

Las tendencias previstas para febrero

Tiempo.com alerta de que el episodio que se va a producir a finales de enero y principios de febrero va a ser histórico en cuanto a precipitaciones que se prevén abundantes, generalizadas y duraderas. No va a llover todos los días pero la precipitación y su carga de humedad sobre terrenos ya sobrecargados harán que sean unas jornadas más húmedas de los habitual para la época del año.

La explicación se encuentra en que la Península y en concreto la vertiente oeste, será escenario de la llegada de una serie de ríos atmosféricos, lenguas que trasladan una gran cantidad de humedad y que, aunque suelen desarrollarse desde latitudes tropicales y subtropicales, en el caso actual se están viendo paradas por un bloqueo entre Groenlandia y Escandinavia que las lleva a circular por latitudes más bajas de lo habitual.