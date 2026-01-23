La borrasca Ingrid ya está en Cádiz: Aemet activa avisos amarillo por viento y previstas importantes cantidades de lluvia hasta el domingo

La borrasca Ingrid ha llegado con fuerza a la Península, que comienza a estar afectada por una circulación de origen atlántico. La presencia de una potente chorro en altura está favoreciendo la formación de la nueva borrasca al noroeste del país pero con diversos frentes activos que llegarán a toda la vertiente oeste, quedando Andalucía afectada por el paso de todos ellos. Este viernes, de hecho, ya ha comenzado en la provincia de Cádiz con precipitaciones de débiles a moderadas en las primeras horas y con un viento de cierta intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología activa por este motivo el aviso amarillo desde las 18:00 horas en todo el litoral gaditano por vientos de componente oeste o noroeste de entre 50-61 km/h y fuerza 7 en alta mar y por rachas que podrían superar los 80 km/h en el interior de las localidades costeras.

Un fin de semana muy lluvioso en Cádiz

Según los mapas predictivos semanales de tiempo.com, del viernes al domingo se esperan días de mucha lluvia, con acumulados superiores a los datos que suelen funcionar de media en la época del año actual. El modelo europeo apuesta por unos acumulados que en el caso de la provincia de Cádiz estarían entre los 30 y 50 litros en términos generales recogidos en tres días (viernes, sábado y domingo) con el máximo pluviométrico que podría registrarse en Grazalema, donde se esperan más de 100 litros en acumulados igualmente en tres días.

A partir del domingo, Ingrid se irá retirando del territorio y el temporal, tanto de lluvias como marítimo, podría comenzar a amainar. Sin embargo, la semana próxima, del 26 de enero al 1 de febrero, entrarán nuevas borrascas, con frentes fríos asociados, temporales y abundantes precipitaciones. Sí podrían mejorar las temperaturas, con registros algo más suaves y jornadas menos frías que las que nos va a dejar Ingrid durante este fin de semana.

Previsión de acumulados en Cádiz por municipio y día

La jornada del viernes 23 se espera que sea la de mayor apogeo de Ingrid sobre Cádiz. Tiempo.com contempla una previsión de los acumulados que podrían registrarse en la zona.

Alcalá de los Gazules: 40 litros/metro cuadrado (viernes), 7.2 (sábado) y 23 (domingo)

Alcalá del Valle: 30 (viernes), 5 (sábado) y 19 (domingo)

Algar: 37 (viernes), 7.7 (sábado) y 17 (domingo)

Algeciras: 35 (viernes), 4 (sábado) y 21 (domingo)

Algodonales: 35 (viernes), 6.6 (sábado) y 22 (domingo)

Arcos de la Frontera: 25 (viernes), 6.1 (sábado) y 9.6 (domingo)

Barbate: 24 (viernes), 9 (sábado) y 18 (domingo)

Barrios, Los: 24 (viernes), 5.7 (sábado) y 22 (domingo)

Benalup-Casas Viejas: 29 (viernes), 6.8 (sábado) y 20 (domingo)

Benaocaz: 41 (viernes), 8.2 (sábado) y 38 (domingo)

Bornos: 28 (viernes), 6.5 (sábado) y 9.8 (domingo)

Bosque, El: 43 (viernes), 8 (sábado) y 28 (domingo)

Cádiz: 30 (viernes), 6.8 (sábado) y 11 (domingo)

Castellar de la Frontera: 23 (viernes), 3.3 (sábado) y 17 (domingo)

Chiclana de la Frontera: 31 (viernes), 9.8 (sábado) y 15 (domingo)

Chipiona: 21 (viernes), 4.5 (sábado) y 6.3 (domingo)

Conil de la Frontera: 23 (viernes), 14 (sábado) y 18 (domingo)

Espera: 27 (viernes), 8.4 (sábado) y 8.5 (domingo)

Gastor, El: 37 (viernes), 7.4 (sábado) y 25 (domingo)

Grazalema: 107 (viernes), 7.5 (sábado) y 34 (domingo)

Jerez de la Frontera: 24 (viernes), 4.4 (sábado) y 9.5 (domingo)

Jimena de la Frontera: 35 (viernes), 5.3 (sábado) y 20 (domingo)

Línea de la Concepción, La: 35 (viernes), 2.1 (sábado) y 16 (domingo)

Medina-Sidonia: 33 (viernes), 6.5 (sábado) y 19 (domingo)

Olvera: 30 (viernes), 5.9 (sábado) y 20 (domingo)

Paterna de Rivera: 37 (viernes), 6.3 (sábado) y 18 (domingo)

Prado del Rey: 42 (viernes), 6.8 (sábado) y 22 (domingo)

Puerto de Santa María, El: 31 (viernes), 7 (sábado) y 12 (domingo)

Puerto Real: 31 (viernes), 7.5 (sábado) y 13 (domingo)

Puerto Serrano: 28 (viernes), 9.1 (sábado) y 13 (domingo)

Rota: 29 (viernes), 6 (sábado) y 9.8 (domingo)

San Fernando: 25 (viernes), 8.3 (sábado) y 14 (domingo)

San José del Valle: 32 (viernes), 6.8 (sábado) y 14 (domingo)

San Martín del Tesorillo: 24 (viernes), 3.3 (sábado) y 13 (domingo)

Sanlúcar de Barrameda: 20 (viernes), 5.2 (sábado) y 6.9 (domingo)

San Roque: 34 (viernes), 2.5 (sábado) y 17 (domingo)

Setenil de las Bodegas: 33 (viernes), 6.7 (sábado) y 20 (domingo)

Tarifa: 32 (viernes), 17 (sábado) y 28 (domingo)

Torre Alháquime: 32 (viernes), 5.5 (sábado) y 20 (domingo)

Trebujena: 22 (viernes), 5.3 (sábado) y 6.2 (domingo)

Ubrique: 42 (viernes), 8.5 (sábado) y 35 (domingo)

Vejer de la Frontera: 24 (viernes), 8.6 (sábado) y 17 (domingo)

Villaluenga del Rosario: 40 (viernes), 7.4 (sábado) y 9 (domingo)

Villamartín: 31 (viernes), 8.5 (sábado) y 12 (domingo)

Zahara: 38 (viernes), 7.3 (sábado) y 27 (domingo)

¿Nevará en la Sierra de Cádiz este fin de semana?

Además de lluvia y mucho viento, la borrasca Ingrid llega con una masa marítima polar sobre la Península, dando lugar a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Como resultado, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando podría nevar por debajo de los 300-400 m. Pero, ¿nevará en la Sierra de Cádiz?

Las previsiones de Aemet en este sentido no son muy concretas. En Villaluenga, por ejemplo, se espera que la cota de nieve baje hasta los 900-1100 metros entre la noche del viernes y la madrugada ya del sábado con una temperatura mínima prevista de 0 grados y entre un 80 y un 95% de probabilidad de que se produzcan chubascos fuertes acompañados de tormentas. En Grazalema la situación sería parecida aunque la mínima que se espera es de 2 grados. Es decir, que a poco que haga un poco más de frío del contemplado en un primer momento, podríamos llegar a ver copos de nieve en las zonas más elevadas.

El tiempo en Cádiz para la próxima semana

Y lo que le espera a la provincia de Cádiz entre el 26 de enero y el 1 de febrero es más lluvia, por lo menos hasta el viernes 30. Con la debida incertidumbre por un pronóstico tan alejado en el tiempo, los mapas predictivos avanzan una semana muy inestable, con entre un 80-90% de probabilidad de lluvia cada día e incluso con acumulados de cierta consideración. De hecho, las anomalías de la precipitación serían más altas de lo normal en la zonas oeste y centro.

Los temporales atlánticos seguirán afectando a España en su vertiente oeste y se podría "trasladar" a zonas del Mediterráneo occidental. Todo ellos debido a borrascas de bajas latitudes. Alguna de estas borrascas sería de alto impacto.

Andalucía, que va a recibir muchas lluvias de Ingrid, tambiñen estará entre las comunidades con mayor cantidad de precipitación la próxima semana al igual que Galicia o Castilla-León.

La próxima borrasca llevaría el nombre de Joseph y no es de extrañar que aparezca los próximos días.