La catarata más grande la provincia de Cádiz "revienta" tras las intensas lluvias: un espectáculo natural único

La naturaleza no deja de sorprendernos, más aún cuando las lluvias despiertan lugares que parecían dormidos. Es lo que ha sucedido en la Catarata del Chorrero, considerada la más grande de la provincia de Cádiz. Este mágico lugar rodeado de naturaleza se encuentra en Villaluenga del Rosario, uno de los pueblos de la Sierra de Cádiz donde se respira calma.

Tras las intensas lluvias de estos días, con más de 120 litros de agua recogidos, la Catarata del Chorrero ha lucido en su máximo esplendor, asistiendo así a un auténtico espectáculo natural. Así lo ha compartido el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, en sus redes sociales, junto a este vídeo de Ismael Barea Jiménez, en el que se refleja la magnitud de la fuerza del agua de la mayor catarata de la provincia de Cádiz.

Una ruta para ver la cascada

Tras las lluvías de estos días deberás extremar la precaución porque el terreno estará húmedo y habrá zonas de barro y superficies resbaladizas. El Chorrero de Villaluenga es una cascada formada en el cauce del arroyo de la Higuerela, que discurre entre el paraje del Quejigal y el Rincón de Nieto, justo antes de confluir con el arroyo de la Garganta Barrida.

De acuerdo con la información recopilada por Rutas y Fotos, el itinerario se inicia en el aparcamiento del Puerto de las Viñas, al que se llega por una pista de hormigón que comienza desde el propio pueblo y coincide con la antigua "Colada de la plaza de toros por el Puerto de las Viñas”. A poca distancia aparece una bifurcación; si se toma el ramal izquierdo, el recorrido continúa por la zona de Los Llanos del Republicano a través de una pista forestal que se encuentra en buen estado.

En Wikiloc, también se detallan las distintas opciones para alcanzar El Chorrero. En este caso, se coincide en que la salida se realiza desde el parking del Puerto de las Viñas, descendiendo por la colada de la plaza de Toros, pasando por el Pilar de la Venta y el Cerrillo de las Encinas hasta enlazar con la Cañada Real de los Bueyes, conocida igualmente como colada de los Pinos o de la Venta. El recorrido continúa junto a la Escuela de Barrida y sigue hasta el arroyo de la Higuereta, cuya ribera se sigue hasta llegar a la zona donde se producen los saltos de agua, conocida como el Chorrero. El regreso puede realizarse por el entorno de las Cañadillas y las Merinas. Se aconseja visitar estas cascadas tras episodios de lluvias abundantes, ya que el arroyo suele permanecer seco la mayor parte del año.