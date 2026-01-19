La Sima de Villaluenga del Rosario "revienta" tras las últimas lluvias en la Sierra de Cádiz: un espectáculo único de la naturaleza

Las intensas lluvias que se han vivido en los últimos días en la Sierra de Cádiz han provocado que ciertos lugares que parecían estar dormidos se despierten. El agua ha vuelto a ser la protagonista, pues hay rincones en la naturaleza que brillan más que nunca gracias a las fuertes precipitaciones.

Uno de estos lugares ha sido Villaluenga del Rosario, donde la conocida Sima ha entrado en plena actividad debido a las fuertes lluvias sucedidas en los últimos días. Este fenómeno, lejos de hacer que los vecinos de la localidad se queden en casa, ha despertado la curiosidad de ver la fuerza de la naturaleza en su máximo esplendor.

El alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, a través de sus redes sociales, ha compartido las imágenes del estallido natural de la Sima tras las lluvias. Un vídeo en el que se refleja el encanto de este enclave en plena explosión de su caudal “donde el agua da vida al futuro”, señala el alcalde en su vídeo.

Las reacciones no se han hecho esperar y uno de sus seguidores ha recordado que “tenéis una de las maravillas del mundo, caminar por sus calles es un espectáculo, su gente, una maravilla y los caminos que te hacen perder la noción del tiempo. Pero ver cuando el agua corre por ahí cuando en verano está totalmente seco es impresionante, una maravilla, enamorada es poco”.