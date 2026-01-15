Esta es la razón de por qué hay tanta lluvia en el pueblo de Cádiz donde más llueve de España: en estos días de enero se han recogido 105 litros

En pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema se encuentra un pueblo que recibe el nombre de este espacio natural de la provincia gaditana. Grazalema es un pueblo de Cádiz que pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, siendo uno de los lugares con más encanto de la provincia de Cádiz.

Un encanto que se multiplica cuando llueve, pues este municipio gaditano ostenta el récord en Andalucía y, también en España, de ser donde más llueve de todo el país. Un dato que sorprende a todos, pues este fenómeno se relaciona más con las ciudades y pueblos del norte de España, en lugar del sur.

Este fenómeno hace que este pueblo gaditano sea aún más especial y que se convierta en uno de los principales atractivos durante los meses de invierno. La lluvia da paso a que sus paisajes verdes brillen con luz propia y que su entorno natural cuente con una biodiversidad excepcional.

Muchos se preguntan por qué llueve tanto en este pequeño pueblo de Cádiz de 1.977 habitantes. Desde el portal web eltiempo.es explican que Grazalema se sitúa “en una orientación casi estratégica en el mapa de España para recibir agua”. Además, "el Parque Natural Sierra de Grazalema recoge grandes cantidades de precipitación con situación de vientos húmedos del Atlántico, actuando como una barrera orográfica para las nubes, que quedan retenidas a barlovento dejando precipitaciones muy generosas". Concretamente, este municipio de Cádiz suele recibir 2000 mm de lluvia al año.

Efecto Fhoën en Grazalema

Este proceso meteorológico es el responsable de que Grazalema se convierta en uno de los puntos más lluviosos de España. En este proceso las nubes se ven obligadas a ascender para superar la cadena montañosa y, al enfriarse en esta subida, va generando precipitaciones fruto de la condensación.

Los vientos que llegan desde el Estrecho, al entrar en contacto con las masas de aire más frías del Atlántico, favorecen la formación de nubosidad al atravesar la zona de Grazalema. Como resultado, se desarrollan nubes de nivel medio, de tonalidad gris, responsables de abundantes precipitaciones. Además, la sierra de Grazalema actúa como el primer obstáculo orográfico para estas nubes procedentes del oeste, lo que da lugar al conocido efecto Fhoën.