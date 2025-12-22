Llega la nieve a Grazalema antes de Navidad: los primeros copos cubren de encanto los puertos de montaña de este rincón de la Sierra de Cádiz

A pocos días de que oficialmente sea Navidad, las bajas temperaturas y la lluvia registrada en la tarde de este domingo, 21 de diciembre, han propiciado la llegada de los primeros copos de nieve en la Sierra de Grazalema y los puertos de El Boyar y Las Palomas.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Grazalema en sus redes sociales, junto a unas fotografías que reflejan la bella estampa navideña que se ha podido vivir en este enclave de la Sierra de Cádiz. “La temperatura mínima ha sido de 3 grados, la máxima no ha subido de 8,1 grados. Grazalema ha sido, además, el lugar donde más ha llovido en toda España. Han caído hasta las 20:30 horas 78,3 litros, el mayor registro de todo el país”, señalan.

Eso sí, apuntan que en el pueblo aún no ha nevado, solo en el entorno natural de la Sierra de Grazalema y en El Boyar y Las Palomas. Al igual que en cumbres más altas como el Simancón o el Reloj ha sido más importante la nevada. Aunque no haya habido cortes de carretera y el acceso a Grazalema sea normal, se pide precaución a la hora de circular por la sierra, ya que tras la noche habrá placas de hielo.

Nieve en sus zonas más altas

Tras la estampa nevada que ha dejado los primeros copos de nieve en Grazalema este domingo, se espera que los picos más altos de la Sierra de Cádiz vuelvan a dejar imágenes como estas durante la semana. El más alto de todos es el Torreón, con 1654 metros de altura, seguido por el Simancón, Pico San Cristóbal y El Reloj. Todos ellos situados en el entorno de este pueblo blanco gaditano y donde podrían seguir apareciendo copos.