El pueblo de Cádiz más bonito de España donde vivir una Navidad de cuento: pista de patinaje sobre hielo, villancicos y espíritu navideño entre montañas
Toma nota de la programación completa de la Navidad en Grazalema para no perderte ningún plan en este pueblo con encanto
La Navidad siempre regresa como una de las fechas más entrañables del año. Es tiempo de celebrar, agradecer, emocionarse y de recordar las ausencias de quienes ya no están. Unas fechas especiales donde se invita a vivir el presente entre luces, villancicos y mucha gastronomía.
Las ciudades gaditanas rebosan de ilusión, sobre todo porque es tiempo de compras. Así que, si quieres alejarte de este ajetreo y desconectar en uno de los enclaves con más encanto de la provincia, toma nota de cómo vivirá Grazalema la Navidad 2025. Es uno de los pueblos más bonitos de España y también el lugar donde más llueve en toda la península.
Programación navideña Grazalema
- Reparto de la Flor de Pascua hasta el 5 de diciembre. Para personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio.
- Viernes 5 de diciembre. Pista de patinaje sobre hielo. Pista polideportiva Los Peñascos. Encendido del alumbrado de Navidad. Polvorones, pacharán, anís. Zambomba Navideña. 19:45 h. Plaza de España
- Sábado 6 de diciembre. Pista de patinaje sobre hielo. Pista polideportiva Los Peñascos.
- Del 6 al 8 de diciembre. Buñuelos en San Juan. Organizado por la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
- Domingo 7 de diciembre. Concierto de Villancicos a cargo del Coro Rociero Buganvilla de Montecorto y Coro Parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles de Grazalema. Lugar y hora por determinar. Organiza Parroquia de Grazalema. Colabora Ayuntamiento de Grazalema.
- Miércoles 10 de diciembre. Desayuno de Navidad para los abuelos y abuelas del programa de Mayores Activos de Grazalema.
- Viernes 12 de diciembre. Zambomba Flamenca. 18:00 h. en la Pza. de San Juan. Restaurante El Patio San Diego. Colabora Ayuntamiento de Grazalema.
- Sábado 13 de diciembre. Belén Viviente de Benamahoma (Programa y cartel aparte). Visita de Papá Noel. Talleres navideños y colchoneta. 11:30 h. en el Parque Huerto San José. Disney villanos “Entre el bien y el mal”. 17:00 h. Casa de la Cultura.
- Miércoles 17 de diciembre. Visita de las Carteras Reales a Grazalema. Recogida de cartas de los niños y niñas de Grazalema. 16:30 h. a 18:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
- Viernes 19 de diciembre. Audición de Navidad por la Escuela de Música. 18:30 h. Casa de la Cultura. Y a continuación Pasacalles de Villancicos a cargo de la Agrupación Musical de Grazalema.
- Sábado 20 de diciembre. Zambomba Navideña. Buñuelos y chocolate. Organiza la Hdad. de Ntra. Sra. del Carmen. Colabora Ayuntamiento de Grazalema. 17:00 h. Iglesia de San José.
- Domingo 21 de diciembre. Excursión a Sevilla. Información en la Oficina de Turismo de Grazalema.
- Sábado 27 de diciembre. Mini precampanadas. 16:00 h. Carpa situada en los Asomaderos.
- Del 29 al 31 de diciembre. Campus de fútbol de Navidad del Cádiz. De 10:00 a 14:00 h. Campo de Fútbol Peñón Grande Pepe Naranjo.
- Miércoles 31 de diciembre. Nochevieja. Fiesta Fin de Año. Carpa situada en los Asomaderos.
- Viernes 2 de enero. Supertómbola infantil de Radio Grazalema. Para niñas y niños mayores de 3 años. Participa llamando al 956132077 y escuchando el 107.4 de la F.M. Desde las 10:00 y hasta las 12:00 h.
- Lunes 5 de enero. Cabalgata de Reyes Magos. Organiza la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayto. de Grazalema. 18:00 h. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.
