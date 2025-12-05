El pueblo de Cádiz más bonito de España donde vivir una Navidad de cuento: pista de patinaje sobre hielo, villancicos y espíritu navideño entre montañas

La Navidad siempre regresa como una de las fechas más entrañables del año. Es tiempo de celebrar, agradecer, emocionarse y de recordar las ausencias de quienes ya no están. Unas fechas especiales donde se invita a vivir el presente entre luces, villancicos y mucha gastronomía.

Las ciudades gaditanas rebosan de ilusión, sobre todo porque es tiempo de compras. Así que, si quieres alejarte de este ajetreo y desconectar en uno de los enclaves con más encanto de la provincia, toma nota de cómo vivirá Grazalema la Navidad 2025. Es uno de los pueblos más bonitos de España y también el lugar donde más llueve en toda la península.

Programación navideña Grazalema

Reparto de la Flor de Pascua hasta el 5 de diciembre. Para personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio.

Viernes 5 de diciembre. Pista de patinaje sobre hielo. Pista polideportiva Los Peñascos. Encendido del alumbrado de Navidad. Polvorones, pacharán, anís. Zambomba Navideña. 19:45 h. Plaza de España

Sábado 6 de diciembre. Pista de patinaje sobre hielo . Pista polideportiva Los Peñascos.

. Pista polideportiva Los Peñascos. Del 6 al 8 de diciembre. Buñuelos en San Juan. Organizado por la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Domingo 7 de diciembre. Concierto de Villancicos a cargo del Coro Rociero Buganvilla de Montecorto y Coro Parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles de Grazalema. Lugar y hora por determinar. Organiza Parroquia de Grazalema. Colabora Ayuntamiento de Grazalema.

. Lugar y hora por determinar. Organiza Parroquia de Grazalema. Colabora Ayuntamiento de Grazalema. Miércoles 10 de diciembre. Desayuno de Navidad para los abuelos y abuelas del programa de Mayores Activos de Grazalema.

Viernes 12 de diciembre. Zambomba Flamenca. 18:00 h. en la Pza. de San Juan. Restaurante El Patio San Diego. Colabora Ayuntamiento de Grazalema.

Sábado 13 de diciembre. Belén Viviente de Benamahoma (Programa y cartel aparte). Visita de Papá Noel. Talleres navideños y colchoneta. 11:30 h. en el Parque Huerto San José. Disney villanos "Entre el bien y el mal". 17:00 h. Casa de la Cultura.

(Programa y cartel aparte). Visita de Papá Noel. Talleres navideños y colchoneta. 11:30 h. en el Parque Huerto San José. Disney villanos “Entre el bien y el mal”. 17:00 h. Casa de la Cultura. Miércoles 17 de diciembre. Visita de las Carteras Reales a Grazalema. Recogida de cartas de los niños y niñas de Grazalema. 16:30 h. a 18:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento.