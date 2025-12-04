De la costa a la sierra de Cádiz: guía de los pueblos que encienden su alumbrado extraordinario de Navidad para este puente de diciembre de 2025

La Bahía de Cádiz y, algunos municipios de la sierra gaditana ya rebosan ilusión por sus calles gracias a su alumbrado extraordinario. En algunos la Navidad ya se siente y han empezado a disfrutar de las actividades de su programación navideña 2025. Sin embargo, las luces, colores y la magia de la decoración especial aún no han llegado a todos los rincones de la provincia.

Así que este puente de diciembre toma nota de los pueblos gaditanos que ya contarán con su alumbrado extraordinario y, así, enamorarte aún más de ellos. Este viernes, 5 de diciembre, algunos pueblos de la costa como Barbate o Zahara procederán a su encendido, mientras que en la sierra, Prado del Rey, Benaocaz y Grazalema, entre otros, también se sumarán al gran encendido de la provincia.

Barbate

Este pequeño pueblo costero de Cádiz encenderá su alumbrado extraordinario este viernes, 5 de diciembre, a las 19:00 horas, pero antes, se podrá disfrutar de un gran ambiente flamenco con las distintas academias y asociaciones de baile del municipio barbateño a partir de las 16:00 horas en la plaza de la Inmaculada. Durante toda la jornada habrá instalada una barra solidaria a beneficio de la Hermandad Oración del Huerto.

El encendido oficial del alumbrado navideño está previsto para las siete de la tarde, acompañado por la Banda de Música de Barbate. En ese mismo acto se iluminará también el gran árbol de Navidad de la Plaza de la Inmaculada, un gesto que este año realizará Daenerys Guillén Sainero, en representación de la Asociación Rising Start. A las siete y media llegará uno de los momentos más esperados: el pregón de la Navidad, que correrá a cargo del grupo “Esencia a Navidad”, encargado de poner el toque musical a este arranque festivo.

Zahara de los Atunes

Al igual que la localidad vecina, este mismo viernes a partir de las 17:00 horas, este pueblo mágico de Cádiz vivirá un gran ambiente a partir de las 17:00 horas. En la puerta del Ayuntamiento de Zahara de los Atunes se entonarán los primeros villancicos flamencos de estas navidades de la mano de Jualili Heredia y la Sagrada Familia. Durante la zambomba se procederá al encendido del alumbrado navideño. La fiesta continuará durante todo el puente, con una programación de actuaciones flamencas a partir de las 16:30 horas en Bar Dos Mares, La Iguana Zahara, Las Benjumea & Novia del Mar y Restaurante Dondepepe.

Vejer de la Frontera

Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y esta Navidad estará repleta de ilusión. Este viernes, 5 de diciembre, tendrá lugar el alumbrado extraordinario en lal emblemática plaza de España, conocida también como la "plaza de los Pescaítos". El ambiente comenzará a las 17:00 horas, con una chocolatada gratuita, organizada por el grupo Scout Edén 309, y unas colchonetas para que los más pequeños disfruten hasta que se proceda al encendido. El acto será a las 19:00 horas y estará a cargo de los ecodelegados y ecodelegadas del CEIP Los Molinos. Tras el encendido, la jornada continuará con la Zambomba Flamenca Jerezana 'Coplillas de Aguardiente', de Davinia Jaén.

Además, el domingo, 7 de diciembre, el recinto amurallado vivirá entre 35 y 40 escenas del Belén Viviente. El recorrido estará abierto al público de 13:00 a 20:00 horas.

Sanlúcar de Barrameda

Otro de los pueblos de la costa de Cádiz que encenderán su Navidad para el puente de diciembre será Sanlúcar de Barrameda. En este caso, será el domingo, 7 de diciembre, a las 18:30 horas, en el centro de la ciudad. Además del encendido se vivirá una Gran Nevada y también habrá actividades de ocio infantil-juvenil desde las 16:30 hasta las 20:30 horas.

Alcalá de los Gazules

El pueblo más mágico de Andalucía encenderá la Navidad con más ilusión que nunca. La peculiaridad de este año es que un simpático dinosaurio , 'Gazulito Rex', será el encargado de pulsar el botón para iluminar el pueblo y repartir sonrisas. El encendido será este viernes, 5 de diciembre, a las 20:00horas en la plaza Alameda de la Cruz. También se podrá disfrutar de la actuación de Áelx Ortiz y su espectáculo Navidades Flamencas.

Prado del Rey

Poniendo rumbo a la Sierra de Cádiz, este viernes, 5 de diciembre, a las 18:00 horas, la plaza de la Constitución de Prado del Rey procederá al encendido y también habrá una merienda de Navidad, el concierto The Promise y sorpresas para los más pequeños.

Benaocaz

Benaocaz encenderá su Navidad este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en los alrededores de la plaza de las Libertades. Además, el sábado habrá zambombas y se podrá disfrutar de la gastronomía con la 'Matanza del Cerdo'.

Espera

Este pueblo de Cádiz también se une al encendido navideño este viernes. El acto será en la calle Los Toros, a las 18:30 horas, y habrá degustación de productos típicos y un gran ambiente vecinal.

El Gastor

Es conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos de Cádiz y estas Navidades serán muy especiales. El encendido será este viernes, 5 de diciembre, a las 18:00 horas en la plaza de la Constitución. Además, habrá una zambomba de Jerez para disfrutar de un ambiente flamenco y festivo.

Bornos

También este viernes, 5 de diciembre, Bornos y Coto de Bornos procederán a su encendido navideño. En la plaza del Ayuntamiento de Bornos será a las 18:00 horas y, en la calle Real, de Coto de Bornos, será a las 17:00 horas. Ambos disfrutarán durante la tarde de animaciones navideñas. Además, el domingo, 7 de diciembre, celebrará su tradicional Belén Viviente, de 16:00 a 20:00 horas. Habrá degustaciones gratuitas de productos típicos navideños.

Paterna de Rivera

En el centro de la provincia de Cádiz se encuentra Paterna de Rivera y estas Navidades traen una programación navideña muy especial. De momento, este viernes, 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se procederá al encendido del alumbrado extraordinario, así que prepárate para vivir una jornada de ilusión y magia en familia y con amigos.

Grazalema

Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y este viernes, 5 de diciembre, será más especial que nunca. La pista polideportiva Los Peñascos contará con una pista de patinaje sobre hielo que será una diversión asegurada. Además, se llevará a cabo el encendido del alumbrado de Navidad y habrá polvorones, pacharán, anís y zambomba navideña a las 19:45 horas en la plaza de España.

Benamahoma

Esta pedanía de Grazalema también encenderá la Navidad. A las 18:30 horas se inaugurará el Belén Municipal y habrá polvorones, pacharán y anís en la plaza de las Mujeres.