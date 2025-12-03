El pueblo de Cádiz que está en el centro de la provincia vivirá una Navidad inolvidable: videomapping, mercado navideño, actuaciones y una pista de patinaje

Cádiz, El Puerto, Jerez, Chiclana, San Fernando y Conil, son algunos de los municipios que ya disfrutan de su alumbrado navideño y actividades por estas fechas especiales. Este fin de semana, algunos pueblos de la Sierra de Cádiz procederán al encendido de sus luces y decoración por sus calles y plazas para llenar de magia los corazones.

Uno de estos pueblos será Paterna de Rivera, que este viernes 5 de diciembre iluminará sus calles. Este pequeño pueblo de Cádiz, de 5.516 habitantes, se encuentra justo en el centro de la provincia gaditana y, desde el Neolítico, han sido varias civilizaciones las que han dejado huella en él hasta la actualidad. Pero si por algo es conocido Paterna de Rivera es por ser la cuna del cante por peteneras, nombre que recibe por la cantaora Dolores La Petenera.

Así que, con el arraigo de este tradicional cante en el sentir de este pueblo gaditano, te animamos a descubrir Paterna de Rivera esta Navidad. Tres días de zambombas y las actuaciones de diferentes artistas llenarán de ambiente navideño las calles de música y tradición. Todo ello junto a una programación especial para disfrutar de estas fechas tan especiales.

Programación Navidad Paterna de Rivera

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Encendido del alumbrado y comienzo de la Navidad

19:00 h. Apertura del Mercado Navideño.

19:30 h. Proyección de Videomapping. Tras el videomapping tendrá lugar el “Encendido del alumbrado de Navidad”.

Tras el videomapping tendrá lugar el “Encendido del alumbrado de Navidad”. 21:00 h. Actuación de “Farru y Familia”.

22:00 h. Proyección del videomapping. Lugar: Plaza de la Constitución.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

12:00 h. Apertura del Mercado Navideño.

17:00 h. Actuación del grupo “Duende”.

18:00 h. Actuación de “Jerez en Navidad con Manuel de Perikín”.

19:00 h. Actuación de “Capullo de Jerez”. Lugar: Plaza de la Constitución.

Ese día contaremos con carros de caballos para acompañar a nuestros mayores y llevarlos a disfrutar de la zambomba que se celebrará en la Plaza de la Constitución.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

12:00 h. Apertura del Mercado Navideño.

18:00 h. Actuación del grupo “Puro Cádiz”.

19:30 h. Proyección del videomapping. Lugar: Plaza de la Constitución.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Cabalgata Papa Noel

16:00 h. Salida desde el Colegio Perafán de Rivera. Tras la cabalgata, tendrá lugar la entrega de cartas a Papa Noel. A partir de 19:00 h., animación infantil en la Plaza de la Constitución.

DEL 21 AL 25 DE DICIEMBRE

Pista de patinaje

Día 21: Desde las 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Días 22 y 23: Desde las 16:00 a las 20:00 horas.

Días 24 y 25: Desde las 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Lugar: Plaza de la Libertad.

24 Y 31 DE DICIEMBRE

Fiesta de Nochebuena y Fin de Año en Caseta Municipal

27 DE DICIEMBRE

Pre-Uvas

Desde las 17:00 h. contaremos con actividades infantiles.

A las 21:00 h., de la mano de Vero, tendremos las tradicionales “Pre-Uvas”.

22:00 h. Actuación de “A Paterna por Carriles”.

23:00 h. Actuación de “Los Mickis”.

00:30 h. Fin de fiesta con DJ. Lugar: Plaza de la Constitución.

3 Y 4 DE ENERO

Visita a los aposentos de Sus Majestades los Reyes de Oriente y entrega de carta al Cartero Real

3 de enero: Desde las 16:00 h hasta las 20:00 h. Contaremos con colchonetas y actividades infantiles, y el cartero real estará situado en la Plaza de la Constitución. Hora: 16:00 a 20:00 horas. Lugar: Casa de la Cultura.

5 DE ENERO

Gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente