Este pueblo de Cádiz abrirá sus puertas para que conozcas todos sus monumentos gratis y disfrutes de planes culturales en el puente de diciembre
Del 5 al 8 de diciembre Medina Sidonia celebrará las Jornadas de Puertas Abiertas con numerosas actividades
El puente de diciembre es la oportunidad perfecta para visitar uno de los pueblos con más encanto por estas fechas: Medina Sidonia. Es la capital repostera del mundo andalusí, por lo que sus calles huelen a los aromas más dulces que podrías imaginar. Sus pastelerías y obradores se llenan de tradición y, sobre todo, de sabor.
Así que, aprovechando estas fechas tan especiales para comprar tus dulces de Navidad, también podrás visitar todos los monumentos de manera gratuita durante el puente de diciembre. Del 5 al 8 de diciembre, tendrá lugar la XX edición de las Jornadas de Puertas Abiertas.
Un año más será una ocasión única para que disfrutes del impresionante patrimonio histórico-artístico asidonense con la apertura gratuita de sus monumentos, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Algunos de estos espacios son el Castillo de Medina Sidonia, el Museo y Conjunto Arqueológico Romano, la Calzada Romana y el Museo Etnográfico. Además, estas jornadas cuentan con actividades culturales y actuaciones musicales diseñadas para todos los públicos.
Programación Jornadas Puertas Abiertas Medina
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- De 10:00 a 14:00 horas. Jornadas de puertas abiertas colegios e institutos de Medina Sidonia. Público: escolar.
- De 10:00 a 14:00 horas. II edición Guías del Patrimonio. Actividad organizada desde el IES Sidón en colaboración con el Ayt. De Medina Sidonia. Público: escolar.
- 17:00 horas. Encuentro lector sobre la novela ‘Eras la noche’. Entre alumnos de San Benito del Ceper Victoria Alba y el autor asidonense Ramón Pérez Montero. Salón de plenos, Ayt. Medina Sidonia.
- 17:00 horas. Actuación grupo ‘Rata Mojá’. Rock clásico español. Calle San Juan.
- De 15:30 a 18:30 horas. Apertura gratuita de monumentos. Ayuntamiento, Museo Arqueológico, Calzada Romana, Museo Etnográfico y Castillo.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- 11:00 horas. Visita guiada. ‘Descubre Assido Caesarina, la ciudad como fortaleza’. Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404/640739087.
- 12:00 horas. ‘Un paseo por Medina Sidonia’. Teatro, animación y diversión. Público infantil. Calle San Juan.
- A partir de las 13:30 horas. Día de la Constitución. Actuación de Inma Lara y Adriano Lozano a la guitarra. Barriada de la Constitución.
- A partir de las 17:00 horas. Gran Zambomba jerezana con Manuel de Periquín y su gente. Parque municipal ‘el Caminillo’.
- 19:00 horas. Final Concurso Nacional de Fandangos. Teatro Municipal Miguel Mihura.
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- 11:00 horas. Visita guiada. ‘Descubre Assido Caesarina, la ciudad con pleno derecho romano’. Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404 / 640739087.
- De 11:00 a 13:00 horas. Taller de manualidades ‘Crea y colorea tu postal’. Edad: de 4 a 8 años. Plaza de abastos / plaza España (según meteorología).
- 13:00 horas. Navidad en Santiago. Iglesia de Santiago.
- 17:00 horas. Actuación musical ‘Los máquinas del tiempo’. Grupo de versiones. Calle San Juan.
- 17:00 horas. III Buñuelada ACUA. ACUA La Janda. Plaza de Abastos.
- 18:00 horas. Presentación del libro ‘Imposturas. Cervantes y Avellanda’ de Pedro Álvarez – Ossorio. Salón de Plenos, Ayto. Medina Sidonia.
LUNES 8 DE DICIEMBRE
- De 11:00 a 13:00 horas. Taller de dibujo ‘Medina Sidonia y sus huellas Romanas’. Edad: a partir de 8 años. Plaza de Abastos / plaza España. Según meteorología.
- De 12:00 a 14:00 horas. Animación histórica teatralizada ‘Historia de Medina…¡acción’. Descubre la historia de Medina con este divertido formato teatralizado e itinerante por los distintos puntos de interés. Inicio recorrido 12:00 horas: Museo arqueológico, calzada romana, plaza del ayuntamiento y calles adyacentes. Animarte.
- 16:30 horas. Actuación musical, ‘Perdidos en Venus’. Calle San Juan.
- 17:00 horas. Mesa redonda ‘Jóvenes escritores asidonenses’. Los escritores jóvenes asidonenses Mª Paz Romero, Valeria Caballero, Jairo Pérez y Jesús Parrado compartirán con nosotros sus vivencias e historias, dinamiza Marina Aguilar. Salón de plenos, Ayt. Medina Sidonia.
- 18:00 horas. Partido Baloncesto benéfico ‘Ningún niñ@ sin juguete’. Pabellón municipal.
