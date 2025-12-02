Este pueblo de Cádiz abrirá sus puertas para que conozcas todos sus monumentos gratis y disfrutes de planes culturales en el puente de diciembre

El puente de diciembre es la oportunidad perfecta para visitar uno de los pueblos con más encanto por estas fechas: Medina Sidonia. Es la capital repostera del mundo andalusí, por lo que sus calles huelen a los aromas más dulces que podrías imaginar. Sus pastelerías y obradores se llenan de tradición y, sobre todo, de sabor.

Así que, aprovechando estas fechas tan especiales para comprar tus dulces de Navidad, también podrás visitar todos los monumentos de manera gratuita durante el puente de diciembre. Del 5 al 8 de diciembre, tendrá lugar la XX edición de las Jornadas de Puertas Abiertas.

Un año más será una ocasión única para que disfrutes del impresionante patrimonio histórico-artístico asidonense con la apertura gratuita de sus monumentos, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30 horas. Algunos de estos espacios son el Castillo de Medina Sidonia, el Museo y Conjunto Arqueológico Romano, la Calzada Romana y el Museo Etnográfico. Además, estas jornadas cuentan con actividades culturales y actuaciones musicales diseñadas para todos los públicos.

Programación Jornadas Puertas Abiertas Medina

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

De 10:00 a 14:00 horas. Jornadas de puertas abiertas colegios e institutos de Medina Sidonia . Público: escolar.

. Público: escolar. De 10:00 a 14:00 horas. II edición Guías del Patrimonio. Actividad organizada desde el IES Sidón en colaboración con el Ayt. De Medina Sidonia. Público: escolar.

Actividad organizada desde el IES Sidón en colaboración con el Ayt. De Medina Sidonia. Público: escolar. 17:00 horas. Encuentro lector sobre la novela ‘Eras la noche’ . Entre alumnos de San Benito del Ceper Victoria Alba y el autor asidonense Ramón Pérez Montero. Salón de plenos, Ayt. Medina Sidonia.

. Entre alumnos de San Benito del Ceper Victoria Alba y el autor asidonense Ramón Pérez Montero. Salón de plenos, Ayt. Medina Sidonia. 17:00 horas. Actuación grupo ‘Rata Mojá’. Rock clásico español. Calle San Juan.

Rock clásico español. Calle San Juan. De 15:30 a 18:30 horas. Apertura gratuita de monumentos. Ayuntamiento, Museo Arqueológico, Calzada Romana, Museo Etnográfico y Castillo.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

11:00 horas. Visita guiada. ‘Descubre Assido Caesarina, la ciudad como fortaleza’. Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404/640739087.

Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404/640739087. 12:00 horas. ‘Un paseo por Medina Sidonia’. Teatro, animación y diversión. Público infantil. Calle San Juan.

Teatro, animación y diversión. Público infantil. Calle San Juan. A partir de las 13:30 horas. Día de la Constitución . Actuación de Inma Lara y Adriano Lozano a la guitarra. Barriada de la Constitución.

. Actuación de Inma Lara y Adriano Lozano a la guitarra. Barriada de la Constitución. A partir de las 17:00 horas. Gran Zambomba jerezana con Manuel de Periquín y su gente. Parque municipal ‘el Caminillo’.

Parque municipal ‘el Caminillo’. 19:00 horas. Final Concurso Nacional de Fandangos. Teatro Municipal Miguel Mihura.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

11:00 horas. Visita guiada. ‘Descubre Assido Caesarina, la ciudad con pleno derecho romano’. Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404 / 640739087.

Necesaria inscripción previa: oficinadeturismo@medinasidonia.com. Teléfono: 956412404 / 640739087. De 11:00 a 13:00 horas. Taller de manualidades ‘Crea y colorea tu postal’ . Edad: de 4 a 8 años. Plaza de abastos / plaza España (según meteorología).

. Edad: de 4 a 8 años. Plaza de abastos / plaza España (según meteorología). 13:00 horas. Navidad en Santiago. Iglesia de Santiago.

Iglesia de Santiago. 17:00 horas. Actuación musical ‘Los máquinas del tiempo’. Grupo de versiones. Calle San Juan.

Grupo de versiones. Calle San Juan. 17:00 horas. III Buñuelada ACUA. ACUA La Janda. Plaza de Abastos.

ACUA La Janda. Plaza de Abastos. 18:00 horas. Presentación del libro ‘Imposturas. Cervantes y Avellanda’ de Pedro Álvarez – Ossorio. Salón de Plenos, Ayto. Medina Sidonia.

LUNES 8 DE DICIEMBRE