El pueblo de Cádiz que esconde unas cloacas subterráneas y una antigua calzada romana perfectamente conservadas

Medina Sidonia es uno de los pueblos de Cádiz que atesora un gran valor histórico y monumental entre sus calles. Así que, si te apasiona la historia, este lugar te está esperando para descubrir su pasado histórico envidiable. Ahora en diciembre, es la época perfecta para visitarlo pues Medina Sidonia es conocido como capital repostera del mundo andalusí. Sus obradores ya hornean los dulces típicos de Navidad y las pastelerías son el escaparate perfecto para seleccionar las delicias que no pueden faltar en tu mesa.

Si pasear por sus calles es todo un descubrimiento, imagina pasear por aquellas calles que fueron construidas allá por el siglo I d.C. El Espacio Arqueológico Romano conforman las construcciones hidráulicas con un total de 20 metros de galerías subterráneas, cuya función como sistema de alcantarillado en la época romana indica el grado de urbanización de la ciudad Assido-Caesarina.

“Puedes visitar el yacimiento romano que se esconde bajo sus calles y pasear por una vía romana perfectamente conservada”, señala @undestinoentremismanos a través de un vídeo de Instagram que refleja el buen estado de conservación y cómo se puede acceder a estas construcciones como si estuvieras paseando por las calles del pueblo.

Tres estructuras diferentes: cloacas, habitaciones romanas y criptopórticos

Turismo de Medina explica en su web que las cloacas máximas se encuentran en la periferia de la ciudad, donde desemboca todo el entramado de cloacas más pequeñas que se extendían por la ciudad. Los muros están hechos de sillares de piedra arenisca y las bóvedas son de medio cañón corrido.

En cuanto al suelo, se ha mantenido su forma original y está impermeabilizado por una capa formada por una mezcla de cerámica triturada de cal. Se aprecia a ambos lados unos acordonamientos que impedirían la filtración de las aguas sucias a través de los muros. En las bóvedas se encuentran unos registros circulares que conectaban directamente con las casas.

Espacio Arqueológico Romano / Ana Cristina Ruiz

Calzada Romana

En 1997 se descubrió otra de las grandes joyas de la historia de Medina Sidonia: un tramo de la vía romana que discurre, en parte, a cuatro metros por debajo de la calle Álamo. Construida con grandes losas de piedra, se compone de dos aceras, y una calzada que tiene cinco metros de ancho, capaz de permitir el paso de dos vehículos a la vez.

A lo largo de la línea central de la calle, por debajo del enlosado, se halla una cloaca de casi un metro de altura, que canalizaba las aguas de lluvias y las residuales de edificios y fuentes de la ciudad. Se han encontrado también un par de tableros de juego grabados sobre las losas de una de las aceras, a los que eran muy aficionados tanto niños como adultos romanos.

Tramo de la calzada romana que se conserva en Medina Sidonia / Ana Cristina Ruiz

Horarios y precios

En el horario de invierno, el Espacio Arqueológico se puede visitar de lunes a miércoles de 10:00 a 14:00 horas, y de jueves a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. La visita a la calzada se realiza desde el Museo Arqueológico a las 13:45h (todos los días, excepto los festivos cerrados: 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero). En cuanto al precio es de 3,50 euros (menores de 12 años gratis) o un bono de 5 euros para visitar los tres monumentos: Conjunto Arqueológico Romano, Conjunto Arqueológico del Castillo y el Museo Etnográfico.