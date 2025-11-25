Guía de Belenes Vivientes en la provincia de Cádiz 2025: pueblos y fechas para viajar a más de 2.000 años atrás

Uno de los acontecimientos únicos que se vivirán en Navidad en los pueblos de Cádiz son los Belenes Vivientes. Este 2025 no te pierdas ninguno de ellos, pues se celebrarán en diferentes enclaves de la provincia gaditana, permitiéndote descubrir la belleza de estos pueblos desde otro punto de vista. La magia de estos lugares se sumará a la tradición con la que sus vecinos recrean las escenas del auténtico Belén de Judea de hace 2.000 años.

Vejer de la Frontera, Arcos, Medina Sidonia, Espera, Prado del Rey, Ubrique, El Gastor, Rota, el Coto de Bornos y Algar, ya se encuentran inmersos en la preparación de todos los detalles para sorprender al público devolviendo al siglo XXI las costumbres, los oficios y la vida de esta época pasada. Sus callejuelas, casas encaladas y el entorno natural que los rodea hacen que estas representaciones sean uno de los momentos más especiales de la Navidad. ¿Podrás visitarlos todos?

Belén Viviente de Vejer

El recinto amurallado de Vejer de la Frontera se convertirá en el pueblo de Judea el próximo domingo, 7 de diciembre. Organizado por el Grupo Scout Edén 309, este Belén Viviente contará con entre 35 y 40 escenas distribuidas por el casco histórico. Además, una de las novedades de este año es que se incorporará la puesta en escena del castillo para representar el pasaje de Herodes. El recorrido estará abierto al público de 13:00 a 20:00 horas.

Belén Viviente de Rota

Los días 12 y 13 de diciembre tendrá lugar el Belén Viviente de Rota por sus calles del casco histórico. La peculiaridad de esta recreación es que es el único de la provincia que es narrado. En él participan más de 200 figurantes y actores. El horario será de 18:00 a 22:00 horas el viernes, y de 19:00 a 23:00 horas el sábado. Todas las calles se decoran para simular el pueblo hebrero en el que nació Jesús y representar las escenas.

Belén Viviente de Arcos

Este Belén Viviente ha sido considerado como “la envidia del país”. En un entorno único como es el pueblo de Arcos de la Frontera, esta fiesta está declarada de Interés Turístico de Andalucía. Las calles de su casco histórico acogerán esta increíble representación el 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas.

Belén Viviente de Ubrique

En este pueblo de Cádiz la Navidad se vive con intensidad y, en parte, es gracias a su Belén Viviente. Tendrá lugar el 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, por las calles de su casco histórico. El cartel de este año rinde homenaje a Caty Romero, una vecina del barrio vinculada al Belén Viviente, a través del puesto de los buñuelos y elaborando las recetas de los licores.

Belén Viviente de Espera

Este pueblo de Cádiz también celebra su Belén Viviente. Lo hará el 20 de diciembre, en un marco inigualable como es el monte de Fatetar, a los pies del emblemático Castillo de Fatetar.

Belén viviente de Medina

Medina Sidonia también participará en el Belén Viviente el domingo 14 de diciembre, de 12:00 a 19:00 horas. Como cada año, este pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, contará con la participación de unos 300 vecinos y vecinas para representar las 60 escenas por las calles y plazas de este pueblo gaditano.

Belén Viviente de Prado del Rey

Este pueblo de Cádiz también ha dado a conocer la fecha de la celebración de su Belén Viviente, que será el 14 de diciembre. Con esta representación las calles de este pueblo gaditano se llenarán de espíritu navideño y participarán todos los vecinos para dar vida a las escenas del Nacimiento y recrear los oficios y costumbres.

Belén Viviente de Algar

También el 14 de diciembre, Algar celebrará su Belén Viviente en el Castillo de Pedro Lobato, a partir de las 16:30 horas. Será una jornada que reúna tradición y espíritu navideño, al compás de las zambombas.

Belén Viviente de Coto de Bornos

Tiene más de seis décadas de historia y se celebrará el 20 de diciembre. Se recomienda llegar antes de las 16:00 horas para poder disfrutar de las escenificaciones desde el principio. Su peculiaridad es que se realizan entradas teatralizadas de los diferentes pasajes y escenas que abren la representación.

Belén Viviente de El Gastor

Es una de las tradiciones más queridas de este pueblo de Cádiz y será el 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la plaza de la Constitución y el Callejón. El Belén reproducirá escenas bíblicas y oficios tradicionales, recuperando la esencia de la Navidad popular con un enfoque cercano, participativo y visualmente atractivo para vecinos y visitantes. Habrá actuaciones de coros locales, que entonarán villancicos para amenizar la jornada navideña.