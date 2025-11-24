Este pueblo de Cádiz es uno de los lugares de España que se convierten en un ‘Cuento de Navidad’: “Su Belén Viviente es la envidia del país”

Pueblos de la provincia de Cádiz como, por ejemplo, Ubrique u Olvera, se convierten en auténticos ‘Cuentos de Navidad’, pero no son los únicos. La belleza de los municipios de la sierra gaditana se une a la magia del espíritu navideño. Zambombas, mercadillos navideños, conciertos, roscones de Reyes, alfajores, pasacalles y, cómo no, belenes vivientes.

Por la espectacularidad del Belén Viviente de Arcos de la Frontera, este pueblo de Cádiz ha sido elegido por la prestigiosa revista Condé Nast Traveler para que lo visites por estas fechas. De hecho, lo recomiendan como “uno de los lugares de España que se convierte en un ‘Cuento de Navidad’".

En este bello pueblo gaditano, declarado Conjunto Histórico, tiene lugar “un Belén Viviente que es la envidia del resto del país”, asegura la publicación. Así que si eres un apasionado de la imaginería navideña no puedes perderte el Belén Viviente de Arcos. Este año se celebra el sábado, 13 de diciembre, por las calles de su casco histórico y es capaz de congregar a casi 20.000 personas en una sola tarde. “Lleva celebrándose desde 1983 y el pueblo, blanco, antiguo, tradicional, situado en la cima de un tajo, sirve de estampa perfecta para la acción”, señala la revista.

La gente del pueblo recrea a la perfección las escenas en el Belén Viviente / Ramón Aguilar

Entre sus peculiaridades están que mientras paseas por las calles de Arcos de la Frontera, podrás ver “pasar ovejas, burros y mulas”, también “se encienden hogueras y los más de 500 figurantes utilizan herramientas y vestimentas típicas de la época”. En el Belén Viviente de Arcos se representan algunas de las escenas tradicionales como el Nacimiento, talleres artesanos, labores de pastoreo, etc.

Lugares de España que son un 'Cuento de Navidad'