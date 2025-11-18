El pueblo blanco de Cádiz donde la Navidad se vivirá con intensidad: desde un Belén Viviente hasta un gigantesco roscón de Reyes

La Navidad está a la vuelta de la esquina, así que si eres un apasionado de estas fechas y quieres vivirlas en un entorno inigualable, pon rumbo a Ubrique. Este pueblo blanco de Cádiz, abrazado por dos parques naturales, vive la Navidad con mucha intensidad. A partir del 22 de noviembre, las zambombas no dejarán de sonar y el pueblo se convertirá en uno de los destinos ideales para disfrutar la Navidad.

El Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer su programación navideña 2025-2026, un calendario que incluirá zambombas, conciertos, actividades infantiles, el tradicional Belén Viviente, una chocolatada, la visita del Cartero Real, el gran roscón de Reyes y la esperada Cabalgata de Reyes.

Las plazas y barriadas de este pueblo gaditano se preparan para disfrutar de varias semanas de ambiente festivo, con diferentes propuestas culturales y de ocio que mantendrán vivas las tradiciones locales durante estas fechas tan especiales.

La programación arrancará este sábado, 22 de noviembre, con una animada Zambomba y Fiesta Gamonera en el Recinto Ferial, un evento que marca el inicio del espíritu navideño en la localidad. A partir del 27 de noviembre, la Plaza del Ayuntamiento se llenará de color con el Mercadillo Navideño, que permanecerá abierto hasta el día 30, ofreciendo productos artesanales, decoración y ambiente festivo.

La música también será protagonista. El viernes 28 de noviembre tendrá lugar un Concierto Navideño en la Plaza del Ayuntamiento, que dará paso al completo programa del sábado 29, jornada que incluye la tradicional Chocolatada de la Agrupación San Antonio de Padua, la Presentación de los Reyes Magos y el emocionante Encendido del Alumbrado, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes.

Durante el mes de diciembre, continuarán las fiestas, zambombas y, su esperado Belén Viviente en el casco antiguo de la locallidad el 13 de diciembre, uno de sus eventos más visitados por su cuidada ambientación. La recta final incluirá actuaciones, sesiones de Cartero Real y la esperada llegada del 2026, que arrancará con el tradicional gran roscón navideño en la avenida de España el 2 de enero. Finalmente, el domingo 5 de enero, la Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá las calles del municipio para cerrar las fiestas por todo lo alto.

Programación completa