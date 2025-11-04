Así es el pueblo de Cádiz donde nació Modesto Barragán: “Entre dos parques naturales, blanco y escondido entre la sierra”

Modesto Barragán es un enamorado de la provincia gaditana, como así confesó cuando le preguntamos qué significaba Cadizfornia para él. El director y presentador de Andalucía Directo (Canal Sur) desveló sus imprescindibles, las playas que visita y, cómo no, los lugares de la sierra de Cádiz que le pellizcan el alma.

En Ubrique están sus raíces, el pueblo de Cádiz que le vio nacer. Cuando se le preguntó por los pueblos blancos de Cádiz no puede evitar mencionarlo en su lista de imprescindibles, aunque con un toque de humor confesó que “no iría nunca a Ubrique, la verdad. El paisaje de ese gran pueblo entre dos parques naturales, blanco y escondido entre la sierra… también está sobrevalorado”.

A pesar de que el presentador naciera en Ubrique y sea un enamorado de su pueblo, no pudo evitar deshacerse en elogios “de la tranquilidad payoya de Villaluenga y de sus quesos. E igualmente del embrujo de Setenil de las Bodegas, de la estampa de Zahara de la Sierra, y, en general, de todo lo que te encuentras allende Arcos de la frontera hasta llegar a Alcalá del Valle y El Gastor”. Eso sí, “no me empecinaría en visitarlos, por el momento”, añadió con humor.

Vistas desde el Convento de Capuchinos, donde se encuentra la exposición permanente 'Manos y Magia en la Piel' / Ana Cristina Ruiz

Un pueblo con olor a piel

Enclavado entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales se encuentra Ubrique, un pueblo de Cádiz con personalidad propia que es famoso por sus pieles. Podrás conocer el pasado, presente y futuro de la tradición marroquinera de este pueblo gaditano en la exposición permanente ‘Manos y Magia en la piel’, que se encuentra en el Convento de Capuchinos y que sorprende a todo aquel que la visita.

Ubrique está declarado Conjunto Histórico y recorrer sus calles es adentrarse en sus bellas plazas con fuentes y sus pintorescos rincones. Sus raíces romanas se reflejan en la antigua calzada romana entre Ubrique y Benaocaz y, sobre todo, por el valioso yacimiento de Ocuri, con un monumento funerario de tipo columbario del que existen muy pocos.

En cuanto a su entorno, abrazado por los dos parques naturales, podrás descubrir numerosas rutas e incluso unos excelentes miradores desde donde contemplar unas vistas increíbles a su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural. En cuanto a su riqueza patrimonial no podrás perderte la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la ermita de San Antonio, la Fuente de los Nueve Caños y la iglesia de Nuestra Señora de la O, entre otros intereses.