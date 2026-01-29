Aviso amarillo en Cádiz para este jueves: los municipios con más lluvia y viento según las previsiones de Aemet

Una mujer intenta protegerse de la lluvia pese al fuerte viento, en la Avenida principal de Cádiz

La provincia de Cádiz afronta este jueves 29 de enero una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Tras un miércoles en alerta naranja por el fuerte viento y los fenómenos costeros asociados a la borrasca Kristin, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por lluvias, viento y mala mar en distintos puntos del territorio gaditano.

Aunque el nivel de riesgo desciende, el temporal no se retira del todo y seguirá dejando efectos durante buena parte del día, especialmente en zonas de sierra y en el litoral.

La Sierra de Grazalema, la más afectada por la lluvia

Según las previsiones de Aemet, la Sierra de Grazalema será el área más afectada por las precipitaciones. En esta zona se esperan acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70%.

Además, no se descarta que se produzcan episodios de lluvia intensa, con registros de hasta 20 litros por metro cuadrado en solo una hora, lo que podría provocar escorrentías, balsas de agua y problemas puntuales en caminos y carreteras secundarias.

El aviso amarillo por lluvias permanecerá activo desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, prácticamente durante toda la jornada del jueves.

A las lluvias se suma el viento, que seguirá siendo protagonista aunque con menor intensidad que el día anterior. En la Sierra de Grazalema, Aemet mantiene el aviso amarillo por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, activo desde la mañana y hasta primeras horas de la tarde.

Este escenario obliga a extremar la precaución en zonas elevadas, áreas forestales y carreteras expuestas, donde pueden producirse caídas de ramas u otros elementos.

Aviso por fenómenos costeros en el litoral y el Estrecho

El litoral gaditano y la zona del Estrecho continuarán bajo aviso amarillo por fenómenos costeros durante la primera mitad del día. Aemet prevé viento del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h, fuerza 7, acompañado de mar combinada del oeste con olas de hasta cuatro metros.

Este aviso estará activo desde la medianoche hasta las 14:59 horas, afectando especialmente a la navegación y a zonas costeras expuestas.

Kristin pierde fuerza

Aunque la borrasca Kristin comienza a debilitarse, sus efectos seguirán notándose en Cádiz. Desde los servicios de emergencia se insiste en mantener la prudencia, especialmente tras varios días de temporal continuado.

La recomendación es clara: seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas y no confiarse ante una mejoría que será lenta y progresiva.

Tiempo en la provincia de Cádiz

Durante la jornada de hoy se espera que la lluvia y el viento sigan estando presente en la toda la provincia de Cádiz. Aemet no ha publicado aún el acumulado que se espera para esta jornada en la mayoría de municipios, pero Eltiempo.es ha hecho una estimación aproximada.