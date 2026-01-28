¿Quién canta este miércoles 28 de enero en el Teatro Falla de Cádiz?: Orden de actuación de la novena sesión de preliminares aplazada

Esta noche, la de los cuchillos largos del pase de preliminares a cuartos, se celebra la novena sesión de preliminares que fue aplazada en solidaridad y en muestra de respeto por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Una noche que supone la vuelta a las tablas del Gran Teatro Falla de la comparsa de Antonio Martínez Ares, que retoma el proyecto de 'Los humanos' tras un año de descanso por problemas de salud. Toda la atención se centrará en esta agrupación, en una jornada en la que también actúa como cabeza de serie la comparsa de los hermanos Pastrana 'El hombre de hojalata.

Aunque de nueva creación, hay que prestarle atención a la comparsa 'El patriota', que toma parte de la herencia de la recordada comparsa de Tocina. El pistoletazo de salida a la noche lo dará el coro de Charo Quintero.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'La marinera'. El coro de Charo Quintero vuelve a cambiar de rumbo con el objetivo de intentar llegar a los cuartos de final del Concurso, un hito que solo ha conseguido en una ocasión. Este reto lo afrontará con 'La marinera'. Al frente de este grupo se pondrá una terna de autores formada por Pepe Juan Pastrana, Antonio Grimaldi y Miguel Ángel Gómez.

20.45. Comparsa 'La última cuerda'. La comparsa de Las Niñas de Tarifa superó con holgura la prueba de fuego que supone participar por primera vez en el concurso de agrupaciones. Tras una primera experiencia positiva, en este 2026 intentará avanzar un poco más en su progresión carnavalesca con 'La última cuerda'. El repertorio vuelve a realizarlo Jesús Franco, mientras que la dirección volverá a recaer en Savitri Chablani.

21.30. Chirigota 'Los que se lo llevan calentito'. La chirigota jerezana del Pato lo vuelve a intentar tras su primera experiencia en 2025 con 'Tik tok'. En cuanto al equipo de autores, se mantienen Manuel Alejandro García Rey el Pato como letrista y coautor de la música, en la que también colabora Manuel Jesús Vergara Román. La novedad es el fichaje también para la música del gaditano Juan Ramón Fernández Barberi.

22.15. Comparsa 'Los hombres de hojalata'. La comparsa de los hermanos Rafael María y Marcos Pastrana Lorenzo consiguió en la última edición del certamen el difícil reto de asentarse en la fase de semifinales con 'El corazón de Cádiz'. Lo difícil en muchas ocasiones no es llegar, sino conseguir mantenerse en lo más alto. Por ello, en este 2026 parte, como poco, con el objetivo de repetir en esta tercera fase con 'El hombre de hojalata', aunque sin descuidar sus posibilidades de mirar hacia más arriba.

23.00. Comparsa 'El patriota'. Un interesante proyecto de comparsa se está forjando en la localidad sevilla de Alcalá de Guadaíra para el certamen del Falla. Los autores Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul se han unido para presentar la comparsa 'El patriota'.

23.45. Chirigota 'Mírala cara a cara'. La chirigota del Popete vuelve a la carga en este 2026 bajo el nombre de 'Mírala cara a cara'. Será su tercera participación en el certamen de coplas gaditano, momento en el que ya se le debe ver una cierta evolución a este grupo tras dos flojas actuaciones tanto en conjunción como en repertorio. No hay cambios en la autoría, volviendo a recaer la letra en Raúl Calzado el Popete y la música en Miguel Ángel Calero y Antonio García.

00.30. Comparsa 'Los humanos'. Antonio Martínez Ares es uno de esos autores que es capaz de hacer que todo gravite en torno a él. Su importancia en la modalidad de comparsas es indiscutible. Su ausencia en la pasada edición fue una de las principales noticias del certamen, pero por suerte, los problemas de salud que evitaron su presencia sobre las tablas del coliseo gaditano ya han remitido, por lo que en este 2026 volverá a concursar con 'Los humanos', manteniendo así el proyecto inicialmente previsto para 2025.