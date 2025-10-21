Chirigota 'Los que se lo llevan calentito'

La chirigota jerezana del Pato lo volverá a intentar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras su primera experiencia en 2025 con 'Tik tok'. Esta no fue del todo satisfactoria ya que quedó clasificada en la zona baja de la tabla. Por ello, en 2026 el objetivo es mejorar las prestaciones ofrecidas con 'Los que se lo llevan calentito'.

En cuanto al equipo de autores, se mantienen Manuel Alejandro García Rey el Pato como letrista y coautor de la música, en la que también colabora Manuel Jesús Vergara Román. La novedad es el fichaje también para la música del gaditano Juan Ramón Fernández Barberi.

Tras presentar algunas agrupaciones de la cantera, Fernández Barberi dio el salto a adultos en 2001 con la comparsa 'La esencia', que no superó la primera fase. Tras ella, llegaron otras como 'La fortaleza' (2002), 'Los calderillas' (2015), 'Las valientes' (2017), 'La justiciera' (2018) y 'Qué bonita es Cádiz' (2024), esta última junto a Luis Ripoll.

Como grupo, la chirigota del Pato tiene una primera etapa en la calle que parte en 2017 con 'Las ratas'. Tras ella, también sacó las callejeras ' 'La Milagro' (2018), 'Los del Var' (2019), 'Los malpensaos' (2022), 'El guarromántico' (2023) y 'Los metemierdas' (2024).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Tik tok' no superó la primera fase, quedando en 45ª posición con 140,38 puntos.

Chirigota, Tik Tok - Preliminares