Chirigota 'Tik tok'

Cádiz/El tipo. Personas con un tic y un toc. Las coplas. Hay ideas locas en el Falla y después va la de esta chirigota jerezana. Personas que mezclan diversos tics y tocs por los que ya tienen que pedir perdón desde la presentación, cumpliendo con los cánones básicos de las chirigotas de preliminares. A esto hay que unir la mezcla de todos los estilos resultones y efectistas que se ven en el Falla, por lo que el resultado es un repertorio que en algunos momentos llega a ser hasta desagradable por el tipo de humor que emplean. Ya dejan algunas perlas en la presentación al decir que tienen un tic en la lengua que les sirve para liar canutos y un toc por el que no pisan las rayas para no enfadar a los autores. Pasodobles indescifrables. Hablan de la diversidad en el primero, por lo que se quejan de que los calvos no hagan anuncios de champús ni que un gachó pueda anunciar compresas. Peor, incluso, el segundo a los problemas que tuvieron con sus diferentes parejas, acabando con la niña de la curva. Vuelven a exprimir el tipo, aunque sin gracia, en los cuplés. Primero, con sus tics para poder limpiarse el culo. Segundo, con sus tocs entre peinarse con la mano y el onanismo, por lo que dejan una imagen desagradable al decirles que se les ha cagado una paloma. Los tics y los tocs dejan un típico popurrí.

mala

Previa

Jerez volverá a contar una chirigota en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz 24 años después. La última fue 'Al-Iva Aznar y los 11 ladrones', que quedó en última posición en el año 2001. Ahora, el relevo se lo dará la chirigota del Pato, la cual tiene un largo historial como callejera. En este año, ha decidido sumarse al COAC con 'Tik tok'.

En cuanto a las referencias que existen de los autores, solo Manuel Alejandro García Rey el Pato, autor de la letra y coautor de la música, cuenta con experiencia en el Falla con la chirigota gaditana 'Los niños de la calle Gotika' (2020). Por su parte, Manuel Jesús Vergara Román se estrena como músico.

La chirigota del Pato ya lleva varios años participando en el Carnaval de Cádiz como chirigota callejera, iniciando su andadura en 2017 con 'Los ratas'. A esta le siguieron 'La Milagro' (2018), 'Los del Var' (2019), 'Los de la última fase' (2021), 'Los malpensaos' (2022), 'El guarromántico' (2023) y 'Los metemierdas' (2024).

Sí es cierto que Jerez es una localidad que ha cultivado más la comparsa, por lo que la presencia de chirigotas jerezana se circunscribe a algunas como 'Los anestesistas locandris' (1988), 'Juye que te alcanza' (1989), 'Harme el avión' (1990) y 'La gran partida' (1992).