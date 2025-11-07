Comparsa 'La última cuerda'

La comparsa de Las Niñas de Tarifa superó con holgura la prueba de fuego que supone participar por primera vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras una primera experiencia positiva con 'Las costuras del alma', en este 2026 intentará avanzar un poco más en su progresión carnavalesca con 'La última cuerda'.

En cuanto al equipo creativo, no se producirán cambios para la presente edición. Así, el repertorio volverá a realizarlo Jesús Franco, mientras que la dirección volverá a recaer en Savitri Chablani. En esta ocasión, Franco se dedicará en exclusiva a este grupo, ya que la tradicional comparsa de Tarifa no participará en el COAC 2026. Anteriormente, colaboró con este grupo con parte de las coplas de 'La huella' (2024) y 'Tocando madera' (2025).

Esta será la quinta comparsa de Las Niñas de Tarifa. Su recorrido carnavalero se inició en 2022 con 'A la sombra', a la que le siguieron 'A tu aire' (2023), 'La coplera' (2024) y la ya citada 'Las costuras del alma'.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Las costuras del alma no superó el primer fallo del jurado, quedando en 37ª posición con 159,10 puntos.

Comparsa, Las costuras del alma - Preliminares