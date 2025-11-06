Coro 'La marinera'

El coro de Charo Quintero vuelve a cambiar de rumbo con el objetivo de intentar llegar a los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, un hito que solo ha conseguido en una ocasión. Este reto lo afrontará con 'La marinera'.

Al frente de este grupo se pondrá una terna de autores formada por Pepe Juan Pastrana, Antonio Grimaldi y Miguel Ángel Gómez. Esta será la primera vez que los tres realicen el repertorio de un coro, por lo que es una incógnita cómo será su adaptación a esta modalidad. Este trío forma parte de la comparsa 'La última noche', con Pepe Juan como letrista y Pepito Martínez como músico.

La trayectoria de Charo Quintero arranca en el año 2009 con 'Tirabuzones', en el que fue el primer coro con voces netamente femeninas, aunque en los últimos años ya se ha transformado en mixto con diferentes incorporaciones.

Tras su estreno, y con diversos autores, ha concurrido con 'Las pioneras' (2010), 'Las napoleonas' (2011), 'Este coro tiene tela' (2012), 'Las auténticas' (2013), 'La viuda negra' (2014), 'Las muchachas dergadita' (2015), 'Las volteretas' (2016), 'Las atrevidas' (2017), 'La Mari' (2018), 'Gádix' (cuartofinalista en 2019), 'Érase que se era' (2020), 'El telón' (2022), 'La coctelera' (2024) y 'El grimorio' (2025).

Pepe Juan Pastrana tiene una larga trayectoria en la fiesta como componente y autor de agrupaciones, realizando un gran trabajo con los grupos de la cantera. En este 2026, además de su comparsa 'La última noche', realiza la música de la comparsa 'Las muñecas' y la chirigota 'Los Robins', además del repertorio de su chirigota juvenil 'Las eurovisivas'.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'El grimorio' no superó la primera fase, quedando en 13ª posición con 171,51 puntos.