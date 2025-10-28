Comparsa 'La última noche'

El tándem formado por Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez volverá a estar presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras la experiencia de la pasada edición con 'Los trastos', que se quedó en la fase de cuartos de final. Para este año, concurrirá con 'La última noche'.

Aunque con cambios en su formación, este grupo mantiene la estela creada en 2024 con 'Pueblejito la Frontera', una comparsa que surgió a partir de la chirigota de la cantera formada por las hijas de varios de sus componentes y con autoría del propio Pepe Juan Pastrana y Francisco Joaquín Fernández Cressi Sito. Su herencia carnavalera está en muy buenas manos, ya que esta chirigota está arrasando con primeros premios como las infantiles 'Las Lolas Lolitas' (2022) y 'Las santitas' (2023) o las juveniles 'Las añejas' (2024) y 'Las gitaneras' (2025). En este 2026, volverán a estar en el COAC con 'Las eurovisivas', con la que darán un nuevo paso para ir preparando su esperado salto a adultos.

Con todo, y tras dos años en los que este grupo se ha quedado en cuartos de final, el principal objetivo es asaltar por primera vez las semifinales del Concurso del Falla. Al frente de la comparsa está José Juan Pastrana, un autor muy valorado en el mundillo carnavalero gracias al enorme trabajo que lleva haciendo en la cantera de la fiesta desde hace tres décadas. De hecho, en este 2026 se cumplen 30 años de su primera comparsa como autor, la juvenil 'De calle (tres murgas callejeras)'.

Componente de comparsas como la de Antonio Martínez Ares o Tino Tovar, su grupo primigenio, procedente de su barrio de Santa María, se hizo notar en los años fuertes de la cantera con comparsas como 'El varadero' (1998) o 'La calle los zapateros' (2000), dando el salto a adultos en 2001 con 'El camino de los mentirosos', semifinalista en aquella edición. A la par, también fue el creador de la chirigota del Barrio, con chirigotas infantiles como 'Adiós mi España querida' (1999) y 'Las madres teatreras' (2000), y juveniles como 'Los postergays' (2001), 'Los vengadores gaditanos' (2002) y 'Los Pepito Caleta' (2002). Sus comparsas más relevantes como autor fueron 'Los malditos' (2004) y 'Los navegantes' (2005), junto a Francisco Javier Tizón el Pájaro y Francisco Javier Trujillo Catalán. En este 2026, también hará la música de la chirigota 'Los Robins' y la comparsa 'Las muñecas', ambas con Roberto Fabio Gómez Durán como autor de la letra.

José Martínez Pepito el Guitarra es uno de los músicos clásicos del Carnaval de Cádiz, principalmente en comparsas, aunque también ha creado melodías para chirigotas. Uno de los innovadores de la fiesta al introducir el punteo en las comparsas. Como autor, su primera agrupación fue la chirigota 'Los tontos achocaos'. Su relación carnavalera más longeva fue con Joaquín Quiñones, iniciándose en 1985 con el cajonazo de 'Hombres azules'. En esta etapa, consiguió el primer premio con 'Suspiros de Cai' y 'Charrúas'. En el año 2009, se une a la comparsa de Los Majaras, consiguiendo su última final en 2010 con 'Medio siglo', que conquistó el segundo premio. Por su parte, en chirigotas, su música más recordada es la de 'El crimen del mes de mayo', primer premio en 1989.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los trastos' entró en la fase de cuartos de final, quedando en 12ª posición con 217,74 puntos.

Comparsa 'Los trastos'.