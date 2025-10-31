Chirigota 'Los Robins'

El barrio de Santa María volverá a contar con una chirigota propia en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Esto se producirá gracias al regreso de la chirigota de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana, que retoman el proyecto que quedó aparcado en 2019 con 'Los yayoflauta'. Con prácticamente el mismo grupo, volverá a participar con 'Los Robins'.

Las circunstancias de ambas chirigotas serán muy diferentes. Especialmente, por la experiencia y la madurez adquiridas por Roberto Fabio Gómez Durán en estos años, en los que se ha ido desarrollando como autor con su paso por la chirigota del Sheriff, además de contar con una comparsa propia también junto a Pepe Juan Pastrana.

En este espacio de tiempo, y como coautor de la chirigota del Sheriff junto a Juan Pérez el Blanco, ya tiene en su haber dos segundos premios con 'Los caraduras de Cai' (2022) y 'El Grinch de Cai' (2024). Tras esta última agrupación, se produjo la ruptura de este trió de autores, marchándose Juan el Blanco con Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes para sacar 'Los cagones', mientras que Rober Gómez se unió a última hora junto a Sergio Guillén el Tomate a 'Una chirigota con shoniket3'.

Sin embargo, la intención de Rober Gómez era volver a contar con una chirigota propia, por lo que en este 2026 regresa con sus amigos, con los que se estrenó en adultos con 'Las del convento de Santa María la Yerbabuena' (cuartofinalista en 2018) y 'Los yayoflauta' (cuartofinalista en 2019).

Para llegar a su actual estatus carnavalero, Roberto Fabio Gómez pasó por una larga trayectoria en la cantera que inició en 2010 con la chirigota juvenil 'Las revuelos (las viejas copleras nunca mueren)', consiguiendo el segundo premio. A esta le siguieron 'Los trovadores picarones (especialidad en doncellas y balcones)' (segundo premio en 2011), 'Las divinas' (primer premio en 2012), 'Las Jennifer María de la Esperanza (esteticienes de confianza)' (primer premio en 2013), 'Una pal primero' (tercer premio en 2013), 'Los niños de Alaska' (primer premio en 2014) y 'La pandilla de Felipe VI' (primer premio en 2015). En 2017, se pasó a la comparsa con 'Las batallitas del Rey Sebastián', consiguiendo un primer premio que al año siguiente repitió con '¡De aquí nos despedimos!'. Precisamente, este es el grupo de la Comparsa de la Cantera, que en 2019 dio el salto a adultos de la mano de Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate con 'Los niños sin nombre'.

En este 2026, además de con esta chirigota, tanto Rober Gómez como Pepe Juan Pastrana también harán el repertorio de la comparsa 'Las muñecas', que en 2025 fue cuartofinalista con 'La mala'.

En 2019

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2019, la chirigota 'Los yayoflauta' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en 16ª posición.