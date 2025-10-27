Comparsa 'Los humanos'

Antonio Martínez Ares es uno de esos autores que es capaz de hacer que todo gravite en torno a él. Su importancia en la modalidad de comparsas es indiscutible. Su ausencia en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla fue una de las principales noticias del certamen, siendo, incluso, objetivo de muchos cuplés. Por suerte, los problemas de salud que evitaron su presencia sobre las tablas del coliseo gaditano ya han remitido, por lo que en este 2026 volverá a concursar con 'Los humanos', manteniendo así el proyecto inicialmente previsto para 2025.

De esta forma, su vuelta se convierte en el principal aliciente de cara al COAC 2026, sobre todo por el duelo de coplas con Jesús Bienvenido, siendo los dos principales favoritos para el triunfo, aunque sin olvidarse del resto de rivales. Y es que el primer premio de 'Las ratas' es, además de una bendición para los aficionados, un reto para el propio Martínez Ares al saber que la competencia se incrementará en el Falla, sin olvidar a los Chapa, Jonathan Pérez, Piru y Tomate, y compañía.

Además, Martínez Ares está de efemérides en este 2016 al cumplirse diez años de su regreso al Falla con 'Los cobardes' tras soplarle "un viento de 13 años". En esta década (ocho comparsas en realidad si se descuentan el 2021 por la pandemia y el 2025 por descanso), ha sumado cinco primeros premios con 'Los cobardes' (2016), 'Los carnívales' (2019), 'Los sumisos' (2022), 'La ciudad invisible' (2023) y 'La oveja negra' (2024), siendo el gran dominador de la modalidad.

Una de las principales incógnitas de cara a su presencia en el COAC 2026 será el estilo por el que optará debido a los cambios que ha realizado en el grupo respecto a 'La oveja negra'. Así, Miguel Nández, Geni Cheza y Guillermo Cabaña no saldrán en 'Los humanos'. Los fichajes que se han incorporado han sido los guitarras David Amedey (de la comparsa 'El cementerio') y Óscar Mosteiro (procedente de 'La tribu'), y Sergio Espinosa Sehíto. Esta última es la incorporación más importante ya que Sehíto ha sido el encargado de afinar la comparsa de Juan Carlos Aragón desde 'Los millonarios' y la de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera desde su formación con 'Los renacidos'. Con un estilo más sosegado y exquisito en cuanto al cante, la lógica empuja a pensar que su sello impregnará al repertorio de Martínez Ares.

Con todo, ya se cumplen 42 años de la primera participación de Antonio Martínez Ares con la comparsa 'Requiebros', defendida por el grupo mítico de la Peña Nuestra Andalucía. 10 primeros premios engalanan uno de los historiales más importantes en la fiesta con comparsas como 'Los miserables' (1993), 'La ventolera' (1994), 'La trinchera' (1996), 'Los piratas' (1998) o 'La niña de mis ojos' (2001).

En 2024

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2024, la comparsa 'La oveja negra' consiguió el primer premio con 720,56 puntos.