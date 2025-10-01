Chirigota 'Mírala cara a cara'

La chirigota del Popete vuelve a la carga en este 2026 al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz bajo el nombre de 'Mírala cara a cara'. Será su tercera participación en el certamen de coplas gaditano, momento en el que ya se le debe ver una cierta evolución a este grupo tras dos flojas actuaciones tanto en conjunción como en repertorio.

Así, su estreno en las tablas del Falla fue en el año 2024 con 'La alegría de mi casa', con un tipo de Miércoles Adams. El resultado fue endeble en escena, pagando la novatada de lo que supone participar en el COAC.

Ya en 2025, esta chirigota apostó por un tipo mucho más llamativo al concurrir como 'Pa colgaera la mía' al presentar a un grupo de ropa tendida en una azotea. A pesar de ganar en el apartado visual, el resultado no fue mucho mejor al volver a instalarse al fondo de la tabla.

A su corto recorrido gaditano hay que sumar sus otras dos chirigotas antes de dar el salto a Cádiz, que fueron 'Love story' (2022) y 'Una chirigota dependiente' (2023), con las que intentaron preparar el terreno antes de aspirar a cotas mayores para concursar en el Falla.

Con todo, este grupo sevillano regresa con fuerzas renovadas para intentar mejorar las prestaciones ofrecidas en sus dos anteriores participaciones. No habrá cambios en la autoría, volviendo a recaer la letra en Raúl Calzado el Popete y la música en Miguel Ángel Calero y Antonio García.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz, la chirigota del Popete se presentó con 'Pa colgaera la mía'. No superó la primera fase del COAC, quedándose en la 47ª posición con 136,17 puntos.