Comparsa 'El hombre de hojalata'

La comparsa de los hermanos Rafael María y Marcos Pastrana Lorenzo consiguió en la última edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz el difícil reto de asentarse en la fase de semifinales con 'El corazón de Cádiz'. Lo difícil en muchas ocasiones no es llegar, sino conseguir mantenerse en lo más alto. Por ello, en este 2026 parte, como poco, con el objetivo de repetir en esta tercera fase con 'El hombre de hojalata', aunque sin descuidar sus posibilidades de mirar hacia más arriba.

Está por ver si en su próxima participación en el COAC repite la fórmula que más éxitos le ha dado, mezclando el componente gaditano con algunas letras fuertes y polémicas tanto en su concepción como en su desarrollo. Las posiciones conseguidas con 'Vuelve ya el 3x4' en 2024 y la ya citada 'El corazón de Cádiz' en 2025 son una buena muestra de ello al recibir el favor del jurado.

Como grupo, este se formó en el año 2022 con 'La mafia de La Viña', que también pisó las semifinales en el concurso postpandemia, con solo tres fases. En 2023, dio un paso atrás con 'Los emigrantes', que no superó el primer corte.

En cuanto a su trayectoria, Rafael María Pastrana Lorenzo lleva ya más de un cuarto de siglo en la fiesta, estrenándose como autor en el año 2000 con la comparsa 'El imperio' y el coro 'Se armó el tangai'. En ambas modalidades ha desarrollado su carrera carnavalera. Por un lado, en coros ha sido componente y coautor de letra de varios coros de su padre, Rafael Pastrana Guillén, y del procedente desde Sevilla.

Por el otro, tras un breve paso por la cantera, regresó a la modalidad de comparsas en adultos con 'Los chochos de Cai' (2007). Con este grupo también participó con 'Los increíbles' (2008) y 'Los caprichos' (2009), quedándose todas ellas en preliminares. Ya en 2011, pasa a formar un grupo compuesto con mujeres, entrando con 'La prometida' en cuartos de final'. A esta fase también pasó con 'Las que viven como reinas' (2012), 'La ola' (2013), 'Óyeme' (2014), 'Cádiz' (2017) y 'La niña del viento' (2018).

La comparsa 'El corazón de Cádiz' consiguió el pase a las semifinales en el Concurso del Falla de 2025, quedando en novena posición con 460,35 puntos.

