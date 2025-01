Comparsa 'El corazón de Cádiz'

Cádiz/el tipo. La clase obrera del Carnaval. las coplas. Carbón para que lata el corazón de Cádiz. Gaditanos que trabajan para que vuelva a palpitar. La comparsa de los Pastrana tira de fuerza y parte del esquema que funcionó en la pasada edición para ofrecer un repertorio que va de más a menos, con un planteamiento más rotundo en su exposición de la presentación que en su desarrollo en el popurrí, con unas ideas que no se despegan demasiado de lo ya conocido. Empiezan con una pieza mucho más resultona y potente en la que la clase obrera del Carnaval trabaja desde “la industria de las coplas” en “una tierra que no puede más” y apela a la revolución. Lo que funciona no se toca, algo que se denota en la música de los pasodobles, que mantiene las formas y el estilo de la pasada edición, más sencillo y alegre, pero perfectamente medido para apretarse en los momentos oportunos. Dos letras de trámite por temática y desarrollo para las preliminares. La primera sirve de base para presentar la música, una melodía que hace que “el 3x4 me llame un año más” y que sirve para que palpiten “las calles y las esquinas”. Aparece el metacarnaval populista en la segunda a las críticas a las agrupaciones jóvenes. Una denuncia tirada al aire para pedir a los que “tiran mierda” que tengan “respeto” por “el talento de nuestra gente”. Irregulares los cuplés. Un poco por debajo el primero a los regalos de coches a los futbolistas de LaLiga, por lo que a los de Cádiz les dan un patinete. Algo más simpaticote el segundo a la nariz de Lucas, que al verse en el espejo canta “a veces la miro y lloro y lloro”.

Aceptable

La previa

La comparsa de los hermanos Pastrana Lorenzo, Rafael María y Marcos, dio en la pasada edición el salto definitivo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro de Falla de Cádiz al conseguir el pase a las semifinales con 'Vuelve ya el 3x4'. Sí es cierto que esta era solo la tercera comparsa juntos y que en 2022 también estuvo en semifinales con 'La mafia de La Viña', aunque las características de aquel certamen fueron muy diferentes al solo contar con tres fases. Pero el mayor de los Pastrana ya llevaba más de una década intentándolo. Por ello, este 2025 se presenta como el de la confirmación, algo que intentarán con 'El corazón de Cádiz'.

En cuanto a este grupo, se formó en 2022 con la ya citada 'La mafia de La Viña'. En 2023, no consiguió superar el primer corte con 'Los emigrantes', algo que sí hizo con creces con 'Vuelve ya el 3x4'.

El currículum en la fiesta de Rafael María Pastrana Lorenzo arranca en el año 2000 con el coro 'Se armó el tangai' y la comparsa 'El imperio'. Centrados en esta última modalidad, tras unos años en la cantera volvió a dar el salto a adultos en 2007 con 'Los chochos de Cai'. Su primer reconocimiento le llegó en 2011 con 'La prometida', pasando por primera vez a cuartos de final con un grupo de voces femeninas. Con ellas, también superó el primer corte con 'Las que viven como reinas' (2012), 'La ola' (2013), 'Óyeme' (2014), 'Cádiz' (2017) y 'La niña del viento' (2018), cerrando con esta un ciclo que se volvió a abrir en 2022 con un grupo totalmente diferente.