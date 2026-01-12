Orden de actuación de las preliminares del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 está ya imbuido en su primera fase que ha arrancado este 11 de enero en el Gran Teatro Falla para desarrollarse hasta el martes 27 de enero. Así, por las tablas del coliseo de la plaza Fragela pasarán 123 formaciones (53 comparsas, 45 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos)de la categoría de adultos -amén de 38 de Infantiles y 18 de juveniles- que se batirán el cobre por estar en lo más alto del podium del certamen de coplas del Carnaval de Cádiz.

Una competición que, en esta primera etapa, se divide en 17 sesiones preliminares entre las que, a priori, destacan la sesión inaugural que tuvo lugar este domingo, con las chirigotas de Shonikete y Sherif y la comparsa de Miguel Ángel García Argüez Chapa; además de las funciones de los días 19 y 25 de enero, según la demanda de los aficionados, ya que las localidades para estos tres días fueron las primeras que se agotaron cuando se pusieron a la venta en la taquilla física. Dos jornadas de coplas que, respectivamente, cierran las comparsas de Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido.

También destaca la sesión del viernes 23 de enero con la participación de dos primeros premios del pasado año, es decir, las nuevas propuestas de la chirigota de 'Los Calaíta' y del cuarteto de Miguel Ángel Moreno que lidera Ángel Gago. Además, ese mismo día actuará la comparsa de Nene Cheza, al que se suma Antonio Pedro Serrano Canijo y el regreso de la comparsa de Nono Galán. O el 14 de enero, con la comparsa de Jonathan Pérez, segundo premio del pasado año.

También habría resaltar los puestos de este año de otras agrupaciones galardonadas en 2025. Así, el primer premio de coros del anterior concurso, el coro de los Estudiantes, actuará el 21 de enero en una función con otros atractivos reclamos como la comparsa de Tomate y Piru y la chirigota del pregonero del pasado año, Antoñito Molina. El 24 de enero le tocará el turno a otra agrupación esperada, la chirigota del Yuyu, en una sesión donde también se reparte el protagonismo con el coro de Fernández y Pedrosa.

Siguiendo con la modalidad, el segundo premio de 2025, el coro de Luis Rivero, abrirá este año la sesión del 15 de enero, donde también destaca la presencia de la chirigota de Manolín Santander y Sánchez Reyes y el toque exótico de una chirigota de Santa Cruz de Tenerife.

Hay que recordar que de las 17 funciones de preliminar de la categoría de adultos, seis serán el marco para ocho agrupaciones y el resto de sesiones abrazarán a siete formaciones. Estas funciones más largas no se celebrarán los fines de semana, sino martes, miércoles y jueves. Los cuartos de Final del COAC serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

En los fines de semana, los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero, se acumularán las semifinales de infantiles. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.

Todas las sesiones de adultos comienzan a las 20.00 horas; las de juveniles a las 17.00 horas y las de infantiles, a las 12.00 horas.

Orden de actuación de las preliminares del COAC 2025

