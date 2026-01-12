Orden de actuación de las preliminares del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz
La primera fase del certamen de coplas del Carnaval de Cádiz se celebra en el Gran Teatro Falla hasta el próximo 27 de enero
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 está ya imbuido en su primera fase que ha arrancado este 11 de enero en el Gran Teatro Falla para desarrollarse hasta el martes 27 de enero. Así, por las tablas del coliseo de la plaza Fragela pasarán 123 formaciones (53 comparsas, 45 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos)de la categoría de adultos -amén de 38 de Infantiles y 18 de juveniles- que se batirán el cobre por estar en lo más alto del podium del certamen de coplas del Carnaval de Cádiz.
Una competición que, en esta primera etapa, se divide en 17 sesiones preliminares entre las que, a priori, destacan la sesión inaugural que tuvo lugar este domingo, con las chirigotas de Shonikete y Sherif y la comparsa de Miguel Ángel García Argüez Chapa; además de las funciones de los días 19 y 25 de enero, según la demanda de los aficionados, ya que las localidades para estos tres días fueron las primeras que se agotaron cuando se pusieron a la venta en la taquilla física. Dos jornadas de coplas que, respectivamente, cierran las comparsas de Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido.
También destaca la sesión del viernes 23 de enero con la participación de dos primeros premios del pasado año, es decir, las nuevas propuestas de la chirigota de 'Los Calaíta' y del cuarteto de Miguel Ángel Moreno que lidera Ángel Gago. Además, ese mismo día actuará la comparsa de Nene Cheza, al que se suma Antonio Pedro Serrano Canijo y el regreso de la comparsa de Nono Galán. O el 14 de enero, con la comparsa de Jonathan Pérez, segundo premio del pasado año.
También habría resaltar los puestos de este año de otras agrupaciones galardonadas en 2025. Así, el primer premio de coros del anterior concurso, el coro de los Estudiantes, actuará el 21 de enero en una función con otros atractivos reclamos como la comparsa de Tomate y Piru y la chirigota del pregonero del pasado año, Antoñito Molina. El 24 de enero le tocará el turno a otra agrupación esperada, la chirigota del Yuyu, en una sesión donde también se reparte el protagonismo con el coro de Fernández y Pedrosa.
Siguiendo con la modalidad, el segundo premio de 2025, el coro de Luis Rivero, abrirá este año la sesión del 15 de enero, donde también destaca la presencia de la chirigota de Manolín Santander y Sánchez Reyes y el toque exótico de una chirigota de Santa Cruz de Tenerife.
Hay que recordar que de las 17 funciones de preliminar de la categoría de adultos, seis serán el marco para ocho agrupaciones y el resto de sesiones abrazarán a siete formaciones. Estas funciones más largas no se celebrarán los fines de semana, sino martes, miércoles y jueves. Los cuartos de Final del COAC serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.
En los fines de semana, los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero, se acumularán las semifinales de infantiles. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.
Todas las sesiones de adultos comienzan a las 20.00 horas; las de juveniles a las 17.00 horas y las de infantiles, a las 12.00 horas.
Orden de actuación de las preliminares del COAC 2025
1º sesión de preliminares domingo 11 de enero
- Coro Al lío
- Comparsa La palabra de Cádiz
- Chirigota Los hombres de Paco
- Comparsa El Desguace
- Chirigota Los semicuraos
- Comparsa Los artificiales
- Chirigota Omá, no me esperes pa almorzar
2ª sesión de preliminares lunes 12 de enero
- Coro El sindicato
- Chirigota Los ahumaos
- Comparsa Las lobas
- Cuarteto El despertar de la fuerza. Abre el ojete
- Chirigota Los Camerún de la Isla
- Comparsa La ciudad prohibida
- Chirigota To pa mí
3ª sesión de preliminares martes 13 de enero
- Coro Dame veneno
- Comparsa Los del escondite
- Chirigota Nos hemos venío arriba
- Comparsa Los que escriben en la arena
- Chirigota Seguimos cayendo mal
- Comparsa Con la primera risa
- Chirigota Yo con esto no puedo
- Comparsa La moda de Cádiz
4º sesión de preliminares miércoles 14 de enero
- Coro La ciudad perfecta
- Comparsa Las taradas
- Chirigota Los robins
- Comparsa El manicomio
- Chirigota Cariño... Vaya ambientazo
- Comparsa El desvelo
- Chirigota Una chirigota en teoría
- Comparsa Los fantasmas
5ª sesión de preliminares jueves 15 de enero
- Coro ADN
- Chirigota San taratachín
- Comparsa La hipócrita
- Chirigota Los cadisapiens (La involución)
- Comparsa Los trapos sucios
- Chirigota Los legias con G
- Comparsa Culpable
6º sesión de preliminares viernes 16 de enero
- Coro La Viña del mar
- Comparsa El verdugo
- Chirigota Los antiguos
- Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
- Chirigota La purga: Los que no pasan
- Comparsa Cadirvana
- Chirigota A quién... le importa!
7º sesión de preliminares sábado 17 de enero
- Coro El reino de los cielos
- Chirigota Los mohigangas
- Comparsa La camorra
- Cuarteto Los latin King (De la calle Paskin)
- Chirigota ¿No son pa matarlos?
- Comparsa La marea
- Chirigota Más cumplío que un luto
8º sesión de preliminares domingo 18 de enero
- Coro La carnicería
- Comparsa Las muñecas
- Chirigota Los niños con nombre
- Coro Los caletarios
- Comparsa Contra viento y marea
- Chirigota Los Compay
- Comparsa La juguetería
9º sesión de preliminares lunes 19 de enero
- Coro La marinera
- Comparsa La última cuerda
- Chirigota Los que se lo llevan calentito
- Comparsa El hombre de hojalata
- Comparsa El patriota
- Chirigota Mírala cara a cara
- Comparsa Los humanos
10º sesión de preliminares martes 20 de enero
- Coro Café Puerto América
- Chirigota Tu cara me suena
- Comparsa Los trapos
- Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)
- Comparsa El vecindario
- Chirigota Kay
- Comparsa Sociedad limitada
- Chirigota La viña de mis ojos
11º sesión de preliminares miércoles 21 de enero
- Coro Las mil maravillas
- Comparsa Salud, gaditanismo y libertad
- Chirigota Los que te dan el último viaje
- Comparsa Los locos
- Chirigota ¡Qué más quiere que te diga!
- Comparsa Digan lo que digan
- Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos
- Comparsa Las mariposas
12º sesión de preliminares jueves 22 de enero
- Coro Las gladitanas
- Chirigota Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos)
- Comparsa OBDC Me quedo contigo!
- Cuarteto ¡Que vengan!
- Comparsa Las jorobadas
- Chirigota Las que salen por la noche
- Comparsa Los hijos de Cádiz
- Chirigota La comunidad autónoma
13º sesión de preliminares viernes 23 de enero
- Coro Tu muralla
- Comparsa El jovencito Frankenstein
- Chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)
- Cuarteto ¡Que no vengan!
- Comparsa Los pájaros carpinteros
- Chirigota Los legales, nosotros sí no???
- Comparsa Los señalaos
14º sesión de preliminares sábado 24 de enero
- Coro La esencia
- Comparsa Lxs Invencibles
- Chirigota Los que van a coger papas
- Cuarteto La pandilla inclusiva
- Comparsa Las manos de Cádiz
- Chirigota Las bodas de plata
- Comparsa La última noche
15º sesión de preliminares domingo 25 de enero
- Coro ¡Qué pechá de paja!
- Comparsa El refugio
- Chirigota Los camper del sur
- Cuarteto Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero
- Comparsa Mindundi
- Chirigota Los Ken, una chirigota en deconstrucción
- Comparsa DSAS3
16º sesión de preliminares lunes 26 de enero
- Coro Al garete
- Comparsa La carne-vale
- Chirigota L@s quince en las algas
- Comparsa Los invisibles
- Comparsa La biblioteca
- Chirigota Los que la tienen de mármol
- Comparsa La conexión
17º sesión de preliminares martes 27 de enero
