Comparsa 'Los artificiales'

EL TIPO. Asistentes virtuales. LAS COPLAS. La sabiduría artificial al servicio del ser humano. La comparsa de Los Barrios, con José Manuel Cardoso al frente, vuelve a arriesgar con una idea que deja mucho mensaje en su crítica a la sociedad actual, pero que no termina llenar en el apartado visual, lo que acaba restándole a pesar de los aciertos en su desarrollo. A esto hay que sumar que le falta cierta pegada tanto en lo musical como en la interpretación para llegar algo más lejos. Este aspecto se ve desde la presentación, en la que se nos muestra a Vicente, un asistente que nos permite programar la televisión y nuestras tareas, pero con el que también nos dejamos manipular. Sobre todo, resalta cuando compara el mundo virtual con el real, ya que una máquina no podrá sustituir a cómo “te quiere otra persona”. La música del pasodoble deja un regusto agradable, notándose en muchos pasajes la mano de Cardoso al jugar con la melodía sin estridencias, pero sin llegar a romper. Las letras no terminan de destacar. Especialmente, la primera dedicada a la inseminación artificial. Arremeten contra “las mentes perversas” que la critican, sobre todo porque aporta a una madre “una luz de confianza” cuando la esperanza ya estaba “perdida”. Se salva un poco más el sentido crítico de la segunda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tener “a medio mundo acojonado” por su papel en Israel y Palestina, los aranceles o especular con el petróleo en Venezuela. No asisten bien con los cuplés, ambos flojitos. En el primero, convencen a su hijo a que salga a la calle para poder jugar ellos a la Play. Del mismo tono el segundo a su sobrino, al que un cura le tira agua bendita para hacerle un exorcismo por cantar mal en una boda. El popurrí resalta más por la originalidad a la hora de tratar los temas relacionados con el tipo que por su desarrollo.

La comparsa de Los Barrios fue una de las que más llamó la atención tanto por su repertorio como por su estética y su enfoque con 'Los gordos'. A pesar de quedar lejos de entrar en la segunda fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, al menos consiguió presentar una propuesta arriesgada, interesante y que invitaba a la reflexión. En este 2026, intentará volver a ocupar un hueco en los cuartos de final con 'Los artificiales'

En cuanto a sus autores, cuenta en la próxima edición con la incorporación del algecireño José Rafael Castro Yiyo. En los últimos años ha sido coautor de letra de la chirigota del Tini, colaborando con 'Cuéntame qué nos pasó' (cuartofinalista en 2020), 'Ahora no me acuerdo del nombre' (2023), 'No le doy más vueltas que me caliento' (2024) y 'Venimos de vuelta' (2025). Además, también hizo parte de la letra de la comparsa de Algeciras 'El cielito de los cómicos', en 2024. Juntó a él, se mantiene como coletrista y músico el barbateño José Manuel Cardoso. La dirección será de Daniel López.

La comparsa de Los Barrios ha pasado por varias etapas, dando algunas de ellas buenos frutos. Su estreno en el año 2010 no pudo ser mejor, ya que pasó a cuartos de final con 'Los salvapatrias', contando con la autoría de Juan Fernández y José Antonio López Rondón. En 2012, la letra de esta agrupación la asumió José Antonio Valdivia, consiguiendo el pase a cuartos con 'El yerbatero' (2012) y 'Ropita tendía' (2013).

A partir de 2015, la letra la realizó Rafael Velasco, consiguiendo superar el primer corte con 'Los profanos' (2015) y 'La afición' (2017). Tras esta, no ha podido llegar a cuartos de final con 'Los soñadores', 'Narcos', 'La quemaera', 'Momosapiens' y la ya mencionada 'Los gordos'.

En cuanto a José Manuel Cardoso, gran parte de su trayectoria la ha desarrollado con su comparsa de Barbate, que arrancó en 2002 con 'Buenas nuevas', llegando a semifinales. A partir de ahi, dejó varias comparsas recordadas como 'Los licenciados' (2004), 'Los fundadores' (2005), 'La clase obrera' (2006), 'Los risoterapeutas' (2007). Ya en Cádiz, consiguió el segundo premio en 2013 con 'Los válidos' y el tercer premio en 2014 con 'Los hombres de negro'. Su última etapa ha estado centrada, especialmente, en el coro de Barbate, que se creó en 2022 con 'La fábrica de conservas'. En esta edición, también concursa con el coro 'Las gladitanas'.

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los gordos' no superó la primera fase, quedando en 30ª posición con 170,04 puntos.

