Chirigota 'No le doy más vueltas que me caliento'.

La chirigota del Tini es una de las clásicas del Carnaval de Algeciras que no suele faltar a su cita con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En este 2024, participará con 'No le doy más vueltas que me caliento'.

Aunque Agustín Carlos González Galiano tiene una larga trayectoria carnavalera, el salto como autor lo dio en el año 2007 con 'Piratas del Caribe'. Pronto le llegaron los éxitos porque ya en 2008 consiguió entrar por primera vez a la fase de cuartos de final con 'Peña Los Inmortales'. Al año siguiente, correría la misma suerte con 'Virgen a los 40'

En el año 2012 consiguió su mayor éxito al quedar en quinta posición con 'De nuevo en el mercado', una agrupación en la que contó con la colaboración de David Amaya Awito.

Sin embargo, en los siguientes años no llegó a cumplir con las expectativas al no conseguir entrar en cuartos de final, sobre todo con 'Los prodigio' en 2013, la que creó más expectación de todas por lo obtenido el año anterior.

Antes de la pandemia, este grupo volvió a saborear esta segunda fase con 'Los que no valen ni pa estar escondíos' (2019) y 'Cuéntame qué nos pasó' (2020). En su reencuentro con el COAC, no superó el primer corte con 'Ahora no me acuerdo del nombre'.

Por trayectoria, es una chirigota que no se debe descartar para optar a un puesto en cuartos de final.