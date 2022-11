Chirigota 'Ahora no me acuerdo del nombre'

La chirigota del Tini es una de las que mantiene la tradición de la modalidad en Algeciras, pero sin dejar de mirar al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Aunque con una trayectoria irregular, es uno de los grupos a tener en cuenta de cara a los cuartos de final. De hecho, en sus dos últimas participaciones, con 'Los que no valen ni pa estar escondíos' (2019) y 'Cuéntame qué nos pasó' (2020), superó el primer corte. Este vuelve a ser el objetivo en este 2023 con 'Ahora no me acuerdo del nombre'.

La trayectoria de este grupo es larga. No son novatos en las lides de obtener el apoyo del jurado del COAC, ya que en 2008 consiguió por primera vez el pase a la segunda fase con 'Peña Los Inmortales', manteniendo el mismo éxito al año siguiente con 'Virgen a los 40'. Su hito más importante lo conquistó con 'De nuevo en el mercado', que alcanzó un segundo accésit en 2012, quedándose muy cerca de entrar en la Gran Final.

Al frente de esta agrupación se mantiene Agustín Carlos González Galiano, que contará con la colaboración en las letras de José Rafael Castro Morillo.