Coro 'Las gladitanas'

Lo que en principio parecía una quimera, finalmente se ha acabado asentando como un grupo a tener en cuenta en su modalidad. El coro de Barbate cumplirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su quinta participación consecutiva. Un lustro aportando calidad, ya que en sus cuatro anteriores intervenciones ha conseguido entrar tres veces en la fase de semifinales y una en cuartos de final. En la presente edición, intentará recuperar su sitio superando el segundo corte con 'Las gladitanas'.

La experiencia de 2025 con 'La fábrica de... chocolate' no fue la más fructífera ya que fue la primera vez que en su corto historial el coro barbateño se quedó fuera de las semifinales. En esta fase sí consiguió estar en sus tres anteriores intervenciones con 'La fábrica de conservas' (2022), 'Las del puerto' (2023) y 'El baúl de la Piquer' (2024).

Con todo, al frente de este coro se mantienen tres figuras importantes del Carnaval barbateño, como son Manolo Varo, José Manuel Cardoso y José Manuel Pérez Martínez.

Antifaz de Oro en 2023, Manolo Varo es el nombre más importante en la historia del Carnaval de Barbate por la relevancia que le ha dado con sus agrupaciones en Cádiz. Así, se estrenó en el año 1973 como director de la comparsa 'Los fenicios', tercer premio provincial con letra de Guillermo Andújar y música de Antonio Trujillo Catalán Grande. Como autor, su primera agrupación fue la comparsa 'Los cariocas', en 1974. Por su parte, se estrenó en chirigotas en 1975 como 'Los escribas de los faraones', segundo premio provincial. Ya en 1977, dio un paso al frente muy importante al conseguir el primer premio provincial con la comparsa 'Los corregidores', ganándole a 'Almas alegres', de José María Ramos Borrero Requeté y Enrique Villegas.

Su etapa más destacada abarca toda la década de los 80, arrancando con 'Embrujo', segundo premio provincial. Tras la unificación, consigue entrar en la final con 'Los jinetes de la Pampa' (tercer premio en 1983), 'Filo andaluz' (mítico primer premio en 1984 tras una polémica final) y 'Cargadores gaditanos' (segundo premio en 1986). Este periodo lo cerró en 1989 con 'En el aire'.

Por su parte, José Manuel Cardoso fue el autor que consiguió volver a poner a Barbate en la órbita del Carnaval de Cádiz. Así, tras estrenarse en 2002 con 'Buenas nuevas', entrando en semifinales, superó el primer corte con otras como 'Los licenciados' (2004), 'Los fundadores' (2005), 'Los risoterapeutas' (2007), 'Los que vienen en platillo volante' (2009) o 'De estraperlo' (2010). Ya en Cádiz, consiguió el segundo premio con 'Los válidos' (2013) y el tercer premio con 'Los hombres de negro' (2014). En este 2026, también hará el repertorio de la comparsa barreña 'Los artificiales'.

Por su parte, José Manuel Pérez Martínez cumplirá 40 años de su primera participación en el Falla, en el año 1986 con la comparsa 'Se hace saber'. En esta modalidad, ha conseguido el pase a cuartos de final en dos ocasiones: en 2012 con 'El arquitecto' y en 2014 con 'Los coco'. El cuarteto de autores lo cierra Yurena Reyes, que se estrenó como letrista con este coro en la pasada edición del COAC.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'La fábrica de... chocolate' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en novena posición con 201,27 puntos.

