Orden de actuación de los cuartos de final del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz
Tras la deliberación del Jurado Oficial ya se conocen los nombres de las 54 agrupaciones cuartofinalistas que entre el viernes 30 de enero y el jueves 5 de febrero presentarán sus credenciales para conquistar un puesto en las ansiadas semifinales del COAC 2026 y escalar puestos hacia la finalísima. Así, el orden de actuación de cada jornada de cuartos de final ha quedado de la siguiente manera:
VIERNES 30 DE ENERO
- Coro 'El sindicato'
- Comparsa 'La palabra de Cádiz'
- Cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete'
- Chirigota 'Los hombres de Paco'
- Coro 'Dame veneno'
- Chirigota 'Los semicuraos'
- Comparsa 'El desguace'
- Chirigota 'Los Camerún de la Isla'
SÁBADO 31 DE ENERO
- Coro 'La ciudad perfecta'
- Chirigota 'Nos hemos venío arriba'
- Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'
- Comparsa 'El manicomio'
- Coro 'ADN'
- Comparsa 'La camorra'
- Chirigota 'Seguimos cayendo mal'
- Comparsa 'La marea'
DOMINGO 1 DE FEBRERO
- Coro 'El reino de los cielos'
- Chirigota 'Los robins'
- Cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)'
- Comparsa 'Las muñecas'
- Coro 'La carnicería'
- Chirigota 'Una chirigota en teoría'
- Comparsa 'El hombre de hojalata'
- Chirigota 'Los cadisapiens (la involución)'
LUNES 2 DE FEBRERO
- Coro 'Las mil maravillas'
- Comparsa 'El patriota'
- Chirigota 'Los antiguos'
- Comparsa 'Los humanos'
- Chirigota 'La purga: Los que no pasan'
- Comparsa 'Los locos'
- Chirigota 'Los niños con nombre'
- Comparsa OBDC. Me quedo contigo!
MARTES 3 DE FEBRERO
- Coro 'La esencia'
- Comparsa 'Las jorobadas'
- Cuarteto '¡Que no vengan!'
- Chirigota 'Los Compay'
- Comparsa 'Los hijos de Cádiz'
- Chirigota 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)'
- Comparsa 'El jovencito Frankenstein'
- Chirigota 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO
- Coro '¡Qué pechá de paja!'
- Chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'
- Comparsa 'Los pájaros carpinteros'
- Chirigota 'Los que van a coger papas'
- Comparsa 'DSAS3'
- Chirigota 'Los camper del sur'
- Comparsa 'La carne-vale'
JUEVES 5 DE FEBRERO
