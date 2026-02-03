Comparsa 'Las jorobadas' en el COAC 2026

EL TIPO. Mujeres jorobadas por la carga mental y física del hogar. LAS COPLAS. Una igualdad que aún no existe en la familia. Mujeres que cargan con el peso de llevar hacia delante sus hogares. La comparsa de las Niñas de Alcalá mantiene en su segundo pase la línea de su estreno con un estilo muy marcado, un grupo que canta con mucho gusto y, sobre todo, un repertorio muy reivindicativo sobre la igualdad en todos los aspectos de la vida, afectando también a los cuidados. Un mensaje que hay que recoger, sobre todo en la cuarteta del popurrí de “esto pa ti y pa mí”, en la que aparece más reflejada la intención de todo el repertorio. La reivindicación en las letras de estreno tiene menos brillo. Original la primera al dedicárselo a Mercedes Lamas por haber conseguido el Antifaz de Oro. Para ellas, es un “ejemplo” como el de Adela del Moral. Muy al tipo la segunda copla –lo que más resalta de ella frente al desarrollo– a la culpa interior que tiene una mujer por ser “mala madre” de una hija con dependencia y “mala hija” por no poder cumplir “con ambas en todos los cuidados”. Una historia muy real, por lo que se sienten “presas de tanta culpa”. Reguleras los dos cuplés. Muy flojito el primero a Manolo, que monta una gestoría y lo hace todo con la IA, con la IA única que tiene. Un poco mejor el segundo a que no para de llover, por lo que en su DNI pone que son de Vigo.

Aceptable Cuartos de final COAC 2026

Preliminares

El tipo. Mujeres jorobadas. Las coplas. Una carga mental y física que recae sobre los hombros de la mujer. Una igualdad que no existe porque ellas llevan el peso del hogar. La comparsa de las Niñas de Alcalá, con un grupo melódico y una interpretación exquisita, retoma su buena senda con una idea crítica y bien expuesta sobre los problemas del día a día de las mujeres. Un mensaje para recoger y llevarlo a la práctica, aunque en algunos momentos del popurrí acabe divagando, al final termina centrándose para enseñar los dientes y cumplir con su verdadero objetivo. Una actuación para retomar las buenas sensaciones que siempre suele dejar un grupo ya asentado en el Concurso. Una imagen muy potente en escena ya predispone al repertorio que van a interpretar, con una presentación en la que recuerdan el cuento de La Cenicienta por los quehaceres de la vida. En ella, muestran una mochila que hace que a las mujeres no les dé la vida y estén “sometidas y jorobadas”. Pasodoble muy adaptado a las prestaciones del grupo, melódico y suavecito, aunque con cierto aroma a lo ya ofrecido en años anteriores. No arriesgan en los temas al cantar a los dos más escuchados en esta preliminar. Abren la tanda con la crisis de los cribados del cáncer de mama, aunque saben darle un enfoque diferente al hacer un cribado “en San Telmo” para conocer las causas de “nuestros males”. Los resultados provocan que “llamarle asesino –a Moreno Bonilla– sea quedarme muy corta”, lo que hace que los lazos rosas se cambien por “crespones negros”. No tiene tanto acierto el remate del segundo sobre el suicidio de Sandra Peña al abogar por “señalar, acorralar y castigar a quien maltrata”. No están malotes los cuplés al contar los problemas con su tipo y el de Stephen Hawking, y lo encendidas que acaban en un coche por sentarse encima de una baliza.

La previa

La comparsa de las Niñas de Alcalá ya se ha convertido en una de las fijas de la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al conseguir el pase en sus últimas tres participaciones. En este 2026, intentará, al menos, repetir con 'Las jorobadas'.

Si por algo destaca este grupo es por su enorme calidad vocálica, que un gusto muy agradable y sin estridencias. Un estilo en el que se mueve muy bien y que le está dando sus frutos en los últimos años, sobre todo tras su regreso al Falla después de la pandemia con 'Las del tacatá'. De todas sus agrupaciones, la que más impactó por repertorio y puesta en escena fue 'La consentida', en 2024. En la pasada edición, aunque repitió en cuartos, con 'Las perras' no consiguió el mismo efecto, aunque siempre es una delicia escuchar a este conjunto.

En este 2026, se cumplen diez años de la primera participación de la comparsa de las Niñas de Alcalá en el COAC gaditano. Fue con 'La desconocida', un año después de comenzar a andar su camino en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra con 'La isla'. En 2017, volvió a concurrir con 'Una voz de madera', comparsa en la que comenzó a destacar las cualidades de este grupo, que ya terminó de explotar en 2018 con 'Las irrepetibles', consiguiendo entrar en cuartos de final. Sin embargo, esta segunda fase se le resistió posteriormente con 'Las cachivache' y 'Las seductoras'. Antes de emprender el actual camino triunfal, en 2022, el Carnaval de la pandemia, optó por participar en los concursos sevillanos con 'Latidos'.

En cuanto a sus autores, Jaime Jesús Cruz y Antonio Medina se mantienen al frente de la letra, mientras que la música seguirá siendo de David Castro, también autor de la música de la chirigota de Écija. Con esta, lleva dos años entrando en semifinales con 'Te como tu cara' y 'Al cielo con él'. En este 2026, intentará el asalto a la Gran Final con 'Nos hemos venío arriba'.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Las perras' llegó a cuartos de final, quedando en 15ª posición con 204,03 puntos.

