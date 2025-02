Chirigota 'Al cielo con él'

Cádiz/El tipo. Un ascensor atascado lleno de gente. Las coplas. Una imagen claustrofóbica. 15 personas dentro de un ascensor que no arranca cuando le dan al botón. Tras el impacto visual inicial, que es su principal virtud, la chirigota de Écija ofrece un segundo pase que corrobora que el repertorio vive más de lo que muestra que de lo que cuenta. Con la dificultad que entraña tener que cantar en unas posturas tan incómodas, las letras no consiguen que el ascensor les suba. Con pequeñas referencias metacarnavaleras en el arranque de la presentación al estar encerrados desde preliminares, presentan una tanda desigual de pasodobles. Intentan llevar al tipo la primera letra, aunque no va mucho más allá de lo ya conocido al dedicársela a Andalucía, que es un bloque con ocho pisos en cuyas reuniones discuten por creerse “unos más que los otros”. Al final, se apela a la unión para lograr levantarla “como hermanos”. Un poco mejor, y también oportuna al tener cierta relación con el tipo, la segunda copla a una persona mayor que vive en un tercero y no puede salir de su casa porque su edificio no tiene ascensor, por lo que se siente como “un prisionero”. Se caen los dos cuplés por efectistas y concurseros. En el primero, se quejan de los ofendiditos, por lo que le cantan a “los gilipollas” y se enfadan “los gilipollas de toda España”. Muy visto el recurso del segundo a cantarle al jurado para pasar a semifinales. Lo hacen diciendo que se aprietan para poder caber en ellas.

El tipo. Un ascensor atascado lleno de gente. Las coplas. 15 personas metidas en un ascensor que si se suman a las que aparecen en el espejo son 30. La chirigota de Écija vuelve a apostar por una idea muy llamativa y original para presentar una propuesta que, en esta ocasión, ofrece menos juego al acabar presentando diferentes situaciones de su comunidad, por lo que golpea menos por tirar menos de ingenio, aunque es admirable el riesgo que asumen al cantar tan pegados, estando bien trabajada y sonando bien. Una imagen claustrofóbica para armar la presentación, solo simpática al llevar 10 horas sin salir y pedirle al que vive en el octavo que no se suba al ascensor con ellos porque está roto. Con una música agradable y sin complicaciones, llama la atención el primer pasodoble por aprovechar el tipo para agradecer lo vivido el pasado año, ya que se dieron cuenta de que “aunque la cosa está apretada, cabe todo el mundo”. Los recuerdos de cuando eran niños trazan una segunda copla con más mensaje que desarrollo al cantarle a la turistificación. Lo hacen denunciando que en el bloque de su infancia ya no conocen a sus vecinas, por lo que aseguran que “en el barrio de mi vida somos extranjeros”. Suben en el ascensor con los cuplés. Especialmente, el primero al racismo de Donald Trump, ya que él tiene la cara de “color naranja fosforescente”. Desbarran un poco con el segundo a una moneda que se encuentran con Bárbara Rey y Juan Carlos I. Los altibajos se suceden en el popurrí, con algunos recursos conocidos y alguna cuarteta curiosa como la del braille.

Previa

La chirigota de Écija 'Te como tu cara' fue una de las grandes sensaciones del Concurso del Gran Teatro Falla de 2024. Con un tipo que se prestaba a un tipo de humor directo, con dosis de negritud, cierto riesgo y posibilidades para olvidar los filtros, los hermanos Castro (Juan Francisco y David) consiguieron dar con la tecla en su popurrí, en donde el tipo permitía que el repertorio cogiera mucho vuelo con pamplinas muy resultonas y, en ocasiones, un poco bestias.

Con el logro de haber conseguido dar un salto muy importante, ahora llega en 2025 el momento de la confirmación. Una empresa que será muy, muy complicada debido a la enorme competencia que habrá en la modalidad con regresos como los del Yuyu, Kike Remolino, el Canijo o Puerto Real, entre otros. Pero los Castro no quieren quedarse a la zaga, por lo que lo intentarán con 'Al cielo con él', un tipo que, por lo que deja entrever su cartel, pretende jugar con las mismas bases con las que llamaron la atención de los aficionados en la pasada edición.

Antes de la unión de los dos hermanos Castro como autores de la chirigora de Écija con 'Los alcálderes' (2014), David tiene como primera referencia la coautoría de la música de la chirigota 'Corre, corre, caballito' (2003), de Lolo Seda y José Antonio Alvarado. Por su parte, Juan Francisco ha sido autor de multitud de chirigotas astigitanas como 'Los bilielniño' (2004), 'Los asorbíos por un ovni saborío' (2005), 'Los pachanguita' (2006), 'Los bailando con lobas' (2007), 'Los carajaula' (2008), 'Los tontotienda' (cuartofinalista en 2010), 'Tengo vellillo para hacerme un cepillo y me sobra un poquillo' (2011) y 'Por mí, exagerao' (2012). Una vez juntos, en 2017 entran por primera vez en cuartos de final con '¡Ojú, qué bochorno!'. En esta fase, repiten en 2019 con 'Paqui, baja aunque sea en pijama'.

Por su parte, David Castro también está desarrollando su trayectoria como músico de comparsas. Más concretamente, los éxitos también le están llegando con la comparsa de Las Niñas de Alcalá, un grupo con una enorme calidad vocálica con el que ha llegado a clasificarse a cuartos de final con 'Las irrepetibles' (2018), 'Las del tacatá' (2023) y 'La consentida' (2024).