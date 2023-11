Comparsa 'La consentida'.

La comparsa de las Niñas de Alcalá tuvo un exitoso regreso en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al entrar en cuartos de final con 'Las del tacatá', llegando a marcar el corte para meterse en semifinales. Aunque la empresa es muy complicada, con 'La consentida' intentarán en este 2024 poder llegar a la tercera fase del COAC.

En la corta trayectoria de esta agrupación, poco a poco ha ido pasos firmes en su participación tanto en Cádiz como en los certámenes de la provincia de Sevilla. Así, el camino lo comenzó a andar en 2015 con la comparsa 'La isla, que no vino al COAC. Su primera vez en Cádiz fue en 2016 con 'La desconocida', que no superó la primera fase. Fue en 2018 cuando ya empezó a hacerse un hueco al entrar en cuartos con 'Las irrepetibles', la otra ocasión en la que superó el primer fallo del jurado, ya que con 'Las cachivache' y 'Las seductoras' no consiguió hacerlo.

El descanso obligado de la pandemia hizo que tuvieran que rearmarse en 2022 con 'Latidos', que optó por el mes de febrero y no vino al COAC.

No se producirán cambios en el equipo de producción de la comparsa, que contará con la letra de Jaime Jesús Cruz y Antonio Medina, la música de David Castro y la dirección de Clara Isabel Rojas.