Chirigota 'Nos hemos venío arriba'

La chirigota astigitana de los hermanos Castro está sabiendo acertar en los tipos y las puestas en escena para conseguir hacerse un hueco en esta modalidad en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Un ejemplo de ellos son sus dos últimas participaciones con 'Te como tu cara' (una idea mucho más abierta al ingenio) y 'Al cielo con él', en el que las apreturas de los componentes encerrados en un ascensor permitieron la elaboración de un repertorio resultón. Para este 2026, el listón estará muy alto, algo que intentarán solventar con 'Nos hemos venío arriba'.

El grupo de los hermanos Juan Francisco y David Castro lleva concursando desde el año 2014, cuando debutó con 'Los alcálderes'. El progreso ha sido más que notorio, ya que en 2017 consiguió por primera vez el pase a cuartos de final con '¡Ojú, qué bochorno!', fase en la que también estuvo con 'Paqui, baja aunque sea en pijama' (2019). Tras estas dos, el salto más importante lo consigue con 'Te como tu cara', que es la chirigota que realmente hace que el gran público empiece a interesarse por ella.

Por separado, ambos autores también ha desarrollado su carrera. Así, la primera referencia de David Castro es la autoría de la música de la chirigota 'Corre, corre, caballito' (2003), junto a Lolo Seda y José Antonio Alvarado. Asimismo, en la modalidad de comparsas, es el músico de Las Niñas de Alcalá, con la que ha llegado a cuartos de final con 'Las irrepetibles' (2018), 'Las del tacatá' (2023), 'La consentida' (2024) y 'Las perras' (2025). Este grupo destaca, especialmente, por su conjunción y su buen gusto en el cante. En 2026, volverá a concurrir con 'Las jorobadas'.

Por su parte, Juan Francisco ha sido el letrista de la anterior chirigota de Écija, con la que participó con 'Los bilielniño' (2004), 'Los asorbíos por un ovni saborío' (2005), 'Los pachanguita' (2006), 'Los bailando con lobas' (2007), 'Los carajaula' (2008), 'Los tontotienda' (cuartofinalista en 2010), 'Tengo vellillo para hacerme un cepillo y me sobra un poquillo' (2011) y 'Por mí, exagerao' (2012).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Al cielo con él' llegó a semifinales, quedando en quinta posición con 501,49 puntos.

Chirigota, Al cielo con él - Preliminares