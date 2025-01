Comparsa 'Las perras'

Cádiz/el tipo. Monedas. las coplas. La perra grande y la perra chica. La comparsa de Las Niñas de Alcalá da un paso atrás en el momento menos oportuno, cuando se esperaba su confirmación definitiva tras dos años con cierto brillo. La idea, tanto en su concepción como en su desarrollo, no termina de cuajar para poner en pie un repertorio al completo, por lo que al final acaba resultando plano. El grupo, ya asentado, está por encima de las coplas por su gusto. No consiguen arrancar con la presentación, que marca la línea del pase al mostrarse como unas monedas que ya no valen nada porque están viejas, oxidadas, olvidadas y manoseadas. El pasodoble vuelve a estar al servicio del grupo, aunque es algo más canónico en su estructura. La selección de las letras deja dudas para competir. Tiran del pasodoble de presentación para abrir boca con su vuelta a Cádiz, convirtiéndose en un piropo. Solo resalta por original la segunda copla a la ludopatía a partir de la propia moneda. Un juego que no es “la fuente del deseo”, sino “las puertas del infierno”. Tampoco arrancan con los cuplés. Abren la tanda con la primera aparición de las piñas para ligar en el Mercadona. Algo visto el recurso de no hay cuplé más malo que el suyo por todas las cosas que recopilan. La idea no termina de fluir en el popurrí.

regular

La previa

La comparsa de las Niñas de Alcalá ya no es ninguna sorpresa en el Concurso Oficial de Agruaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Con un grupo con un gusto exquisito en el cante, todo llega muchísimo más fácil por lo agradable que entra en los oídos. En este 2025, quizás sea el momento de comenzar a mirar el COAC con mucha mayor ambición con 'Las perras'.

Y es que desde que esta comparsa regresara a Cádiz tras la pandemia, su recorrido ha sido exitoso, permitiéndole asentarse en el Concurso. Este paso lo dio primero con 'Las del tacatá', cuartofinalista en 2023, reafirmándose en la pasada edición con 'La consentida'.

Con un grupo ya muy hecho, el equipo de producción no sufre cambios, con Jaime Jesús Cruz y Antonio Medina al cargo de las letras, David Castro al frente de la música y Clara Isabel Rojas dirigiendo al grupo. De ellos, David Castro también sigue con su trayectoria en la modalidad de chirigotas con su agrupación de Écija, que en 2024 pasó a semifinales con 'Te como tu cara' y en 2025 intentará repetir con 'Al cielo con él'.

La comparsa de las Niñas de Alcalá cumple una década en este 2025. En primer lugar, se inició en los concursos sevillanos con 'La isla', aunque muy pronto pusieron a Cádiz en su objetivo al estrenarse en las tablas del Falla en 2016 con 'La desconocida', a la que le siguió 'Una voz de madera'. Ya en 2018, consiguió su primer pase a cuartos de final con 'Las irrepetibles'. Tras no conseguir superar el primer corte con 'Las cachivache' y 'Las seductoras', en el año 2022 regresó a sus orígenes a causa de la pandemia al decidir no concursar en el COAC con 'Látidos'. Su regreso, sin embargo, ha sido triunfal, por lo que ya es una comparsa esperada por el gran público.