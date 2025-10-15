Comparsa 'La palabra de Cádiz'

Parecía que la tradición de las comparsas en El Puerto estaba en peligro con la desaparición de grupos con tanto peso como Los Majaras o Los Gitanos. Pero, por suerte, una nueva generación de comparsistas portuenses comienzan a empujar desde abajo para que sus coplas sigan sonando en Cádiz, aunque con un sonido y unas formas muy diferentes.

A esta senda se incorporó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz la comparsa conocida como Los Coloretes, surgida de una antología con el mismo nombre que participó por primera vez en el certamen de coplas con 'Los que tocan el cielo'. El resultado fue mucho más que digno para ser un estreno, por lo que sirve como una buena base de lo que podría progresar en las siguientes. Así, en este 2026 volverá a estar presente en el COAC con 'La palabra de Cádiz'.

En cuanto al equipo creativo, no se producirán cambios. La letra volverá a realizarla Joaquín Fernández, en la que será su tercera comparsa, tras estrenarse en 2014 con 'Los camuflaos'.

Por su parte, la música volverá a recaer en José María Fuentes Feria. Su estreno en la fiesta fue en el año 2004 con 'La ciudad dormida'. Tras ella, también ha participado como autor de las comparsas 'El origen perdido' (2006), 'El guardián de las palabras' (cuarto premio junior en 2006), 'Los veletas' (2007), 'El tren de la alegría' (segundo premio juvenil en 2008), 'El contador de historias' (2011) y 'El batallón del arcoíris' (2012), además de la ya citada 'Los que tocan el cielo', con la que regresó al Falla 13 años después. Por último, Álvaro Flores volverá a ser su director.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los que tocan el cielo' quedó en 29ª posición con 172,87 puntos.

Comparsa, Los que tocan el cielo - Preliminares