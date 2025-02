Comparsa 'Los que tocan el cielo'

Cádiz/el tipo. Azafatos de vuelo. las coplas. Un avión que despega para llevarnos al Falla. La antología portuense ‘Los coloretes’ cuaja un estreno digno en el Concurso con un repertorio en el que, como suele ser habitual en las comparsas de este tipo, le acaban dando muchos rodeos a la idea para poder poner en pie el popurrí, una pieza en la que decae el nivel medio del pase. Con un grupo con buenas maneras, pero que en algunos momentos sufre en su conjunción, no entran mal en la presentación al traernos en su vuelo a Cádiz. Con una música agradable, destacan los dos pasodobles. La primera sirve de piropo a toda la provincia de Cádiz a partir de un viaje de unos turistas por todos sus pueblos, por lo que aunque vivan lejos se sienten gaditanos. Sobresale de toda la actuación una buena segunda letra a los tipos de besos para decirles a los adolescentes que los besos no pueden ser robados, por lo que tienen que ser consentidos. No alzan el vuelo en los cuplés. Un tanto escatológico el primero al decirle a un pasajero que tiene que facturar lo que suelta en el baño del avión. Previsible el segundo a las turbulencias que pide una invidente en un vuelo nudista.

regular

La previa

La antología portuense 'Los coloretes' ha decidido dar el salto al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras estar fogueándose en los certámenes antológicos del verano. Una preparación que le servirá en su primera participación en el COAC con 'Los que tocan el cielo'.

De esta forma, El Puerto comienza a contar con más grupos en el Carnaval gaditano tras varios años de sequía. Este en concreto contará con la autoría de Joaquín Fernández y José María Fuentes Feria.

Respecto a Joaquín Fernández, la única referencia que existe es la autoría de letra de la comparsa 'Los camuflaos', del año 2014. Por su parte, José María Fuentes Feria sí tiene una trayectoria más dilatada. Esta arranca en 2004 con 'La ciudad dormida'. A esta le siguen 'El origen perdido' (2006), 'El guardián de las palabras' (cuarto premio junior en 2006), 'Los veletas' (2007), 'El tren de la alegría' (segundo premio juvenil en 2008), 'El contador de historias' (2011) y 'El batallón del arcoíris' (2012).

Con estas referencias, esta comparsa es toda una incógnita de cara a su participación en el Concurso del Falla.